Sandálky a žabky vám v létě zničí nohy

Žabky

Tyto původně plážové boty jsou většinou vyrobeny z gumy a charakterizují je pásky spojené mezi prsty na nohou. Poměrně nedávno se žabky z pláží přesunuly i do ulic a staly se typickou letní obuví. Jenže rozhodně ne obuví zdravou. "Žabky jsou velmi nevhodné i na chození po písku a pocit pohodlí poskytují přibližně hodinu," říká Suzanne Levinová, podiatrička z New Yorku. "Nicméně, pokud v nich chodíte po chodníku a tvrdé městské dlažbě, zaděláváte si na vážné problémy. Neposkytují totiž vašemu nožnímu oblouku žádnou oporu a mohou vést například k plochým chodidlům a dalším deformacím."



Balerínky

Poté, co byly napsány stohy článků o škodlivém vlivu podpatků na chodidla a páteř, mohlo by se zdát, že budou podiatři jásat nad aktuální módou balerínek. Nicméně se ukazuje, že boty s absolutně žádným podpatkem jsou horší než ty s vysokými podpatky. Klasické balerínky neposkytují žádnou oporu chodidlu a při chůzi po tvrdém povrchu noha trpí. "Pokud nemáte s chodidly žádné problémy, můžete je s mírou nosit, ale rozhodně nedoporučuji strávit v nich několik hodin. Pro delší nošení jsou mnohem vhodnější boty s malým podpatkem a pevnou podešví," vysvětluje Levinová.

Páskové sandálky

Páskové sandálky jsou problematické především z hlediska otlačení nártu a snadnému vzniku puchýřů. "Pásky nohu svazují, škrábou a často ji odírají na mnoha místech," říká podiatrička. "Čím užší pásky na sandálech máte, tím horší jsou pro vaší nohu. Při výběru tohoto typu bot se snažte vybrat si ty, které mají pásky z co možná nejměkčího a nejohebnějšího materiálu."

Boty do špičky

Podívejte se na tvar lodiček do špičky. Potom se podívejte na tvar vašeho bosého chodidla. Vidíte rozdíl? A přesně tento rozdíl je příčinou toho, proč vás po hodině v takové botě začne bolet chodidlo, které nacpete do úzké špičky. Jedinou možností, jak si tímto typem bot nezničit chodidlo, je nákup o číslo většího páru, než si běžně kupujete. Potom budete mít ve špičce více místa a nebudete si chodidlo tolik deformovat.

Sandály na platformě

Největším problémem u tohoto typu bot je nedostatek flexibility. "Při chůzi se vaše noha ohýbá a pohybuje," říká Marlene Reidová, podiatrička z Westmontu. "Když nohám v tomto pohybu zabráníte, deformuje se tak vaše chůze a to se samozřejmě odráží na celém těle." Samozřejmě neblahý vliv má i váha platformy, která podle lékařů často vede k výronům kotníků.

Pantofle

"Jedny z nejčastějších problémů, s nimiž k nám naši klienti přicházejí, jsou bolesti paty," říká podiatrička. "A pokud tímto problémem trpíte, musíte nosit boty s uzavřenou patou, takže pantofle jsou zcela špatnou volbou. Problém je totiž v tom, že pantofle neposkytují patě žádnou oporu a nemůžete tak při chůzi kontrolovat její pohyb."