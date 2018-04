Šance do konce listopadu: Staňte se Perfektní s Onou!

Jediné, co teď musíte udělat, je poslat do 30. listopadu emailem na adresu zdravi@idnes.cz přihlášku, v níž uvedete jméno, věk, adresu, telefonní číslo, svou emailouvou adresu a fotografii celé postavy.

A nezapomeňte na to nejdůležitější: napište, co a proč vás na vašem těle trápí a co byste s tím chtěla udělat.

Možná to budete právě vy, kterou vybereme a zkušený plastický chirurg Vlastimil Víšek z kliniky MEDICOM VIP vám pomůže, splnit si sen.

Nejdříve se ovšem musíte probojovat do užšího finále. Ze všech zájemkyň totiž vybereme desítku nejzajímavějších žen, které si pozveme na pohovor.

Z vhodných kandidátek, vybereme tři a necháme o vítězce hlasovat čtenářky a čtenáře OnaDnes.cz. Ta, která dostane nejvíce hlasů, podstoupí plastické operace od společnosti MEDICOM VIP.

O celém projektu budeme průběžně informovat. Nebude chybět rozhovor s vítězkou o tom, proč se chce stát "Perfektní", fotoreportáže nebo videa z operací, ale také zajímavé články a rady pro ostatní čtenářky.

Na problémy ohledně plastické chirurgie se můžete ptát v nové poradně ZDE.