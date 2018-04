Samovyšetření prsu je k ničemu a jen způsobuje stres, tvrdí někteří odborníci

Všechno odstartovala studie zveřejněná v roce 2003 v lékařském sborníku The Cochrane Library, ve které lékaři dospěli k závěru, že účinnost samovyšetření prsu coby prevence rakoviny prsu se silně přeceňuje. Letos dánští lékaři tuto studii aktualizovali a dospěli ke stejným názorům jako jejich předchůdci. A totiž, že samovyšetření prsů může mít na ženy spíše negativní než pozitivní vliv, uvádí magazín ABC News.

Tato tvrzení způsobila v odborné veřejnosti skutečné pozdvižení a rozdělila ji na dva nesmiřitelné tábory. Zatímco jedna skupina odborníků tvrdí, že samovyšetřování prsů už je dávno přežité a jako prevence rakoviny vůbec nefunguje, jejich oponenti jsou přesvědčení, že přestat ženy nabádat k jeho provádění by bylo obrovskou chybou. O co v tomto sporu, který teď hýbe lékařskými kruhy, vlastně jde?

Samovyšetření a stres

"V Dánsku už se samovyšetření prsů přestalo doporučovat, protože na prevenci rakoviny prsu nebyl nikdy prokázán žádný vliv a na ženy mělo spíš negativní dopad," uvádí spoluautor kontroverzního výzkumu Peter Gotzsche, ředitel Nordic Cochrane Centre a profesor medicíny na univerzitě v Kodani.

Negativním vlivem, který se ve studii zmiňuje, jsou míněny především situace, kdy si ženy najdou v prsu bulku, která ovšem není rakovinou prsu. Planý poplach vede jednak k provedení celé řady zbytečných lékařských zákroků, ale především je pro ženu zdrojem obrovského stresu. Výsledky studie ukazují, že následky takového stresu jsou potom mnohem horší než samotné zákroky.

"Lékaři by rozhodně neměli propagovat praktiky, které mohou jejich pacienty jakkoli poškodit," říká Gotzsche. "A samovyšetření prsu může mít velmi neblahé důsledky pro jejich každodenní život v důsledku stresu, kterému se při něm vystavují."

Pro a proti

Aktualizací studie podnítili její autoři znovu diskusi o prospěšnosti samovyšetření prsu. Zastánci této studie navíc kromě stresu upozorňují i na to, že se nikdy neprokázalo, že by propagace samovyšetření prsu měla nějaký vliv na to, kolik žen v populaci rakovině prsu podlehne.

"Závěry výzkumu jasně ukazují, že samovyšetření prsu není v případě rakoviny prsu dobrou screeningovou metodou," říká doktorka Susan Love, prezidentka Susan Love Research Foundation. "Výzkum byl proveden na širokém vzorku respondentek a jeho závěry jsou věrohodné."

Doktor David Euhus z University of Texas Southwestern Medical Center v Dallasu s ní zcela souhlasí: "Mám mnoho pacientek, které uváděly, že při samovyšetřování prsů zažívaly návaly značné úzkosti. Některé je kvůli tomu přestaly i provádět a já s tím naprosto souhlasím."

Proti nim stojí ovšem lékaři, kteří jsou přesvědčeni o tom, že nedoporučování samovyšetření prsu je velká nezodpovědnost. "Nové příručky, které ženy zrazují od provádění samovyšetření prsu, mohou vážně ohrozit zdraví ženy, protože k identifikaci rakoviny dojde mnohem později," říká doktorka Marisa Weissová, zakladatelka serveru Breastcancer.

S tím souhlasí i Cliff Hudis, ředitel Breast Cancer Medicine Service v New Yorku: "Dopad takových rad pro ženy se nedá ani vyjádřit. Samovyšetření je důležitá preventivní i diagnostická metoda, bez které se lékaři rozhodně nemohou obejít."

Jak to bude v praxi?

Většina onkologů a lékařů se stále domnívá, že na klinické úrovni nebude mít na praxi aktualizovaná studie pravděpodobně žádný dopad. Značná část lékařů stále samovyšetření doporučuje jako prevenci, se kterou by měly ženy začít ve svých dvaceti letech a která jim může i zachránit život.

"Přibližně u dvaceti procent žen se rakovina prsu objeví pouze za pomoci tělesného vyšetření, nikoli mamografem. Individuální samovyšetření prsu může být naprosto klíčové v rané detekci rakoviny," říká doktorka Weissová.

Někteří lékaři proto varují, že snižování významu samovyšetření prsu může mít nedozírný efekt na povědomí žen o této nemoci. "Jsem velmi znepokojená prohlášeními typu, že samovyšetření prsu je k ničemu, která se teď objevují v médiích," říká Therese Bevers z Cancer Prevention Center na univerzitě v Texasu. "Jsem přesvědčená, že část žen to klidně může pochopit tak, že jim odborníci doporučují, aby se svých prsou nedotýkaly, nevyšetřovaly je a nesledovaly případné změny, které se na nich objeví."