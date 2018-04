Třetině žen pomáhají se samovyšetřením prsu partneři

Většina žen stále podceňuje prevenci před rakovinou prsu, jednoho z nejčastějších onkologických onemocnění. Na prohlídky na mamografu či sonu chodí podle aktuálního průzkumu ING Životní pojišťovny jen čtvrtina žen, samovyšetření prsu si provádí ještě o procento méně.

Právě samovyšetření je jednoduchá metoda, která může včas odhalit nastupující nebezpečí. Žena by s ním měla začít v době, kdy skončí její vývoj, tedy okolo 25 roku života.

"Některé nádory rostou rychleji a jsou zákeřnější. Samovyšetření může na nádor upozornit. Když například jde žena v lednu na vyšetření na mamograf, ultrazvuk, odejde s tím, že je v pořádku. Ale v březnu, v dubnu si v prsu nahmatá nějakou změnu. A to je signál, že musí znovu přijít na vyšetření, které by jinak prodělala až za dva roky," řekla před časem iDNES.cz doktorka Miroslova Skovajsová.

K pravidelnější kontrole by mohli svou partnerku vést i muži. Tím, že se budou zajímat o její zdravotní stav, se navíc může upevnit jejich vztah.

Podle už zmiňovaného průzkumu, kterého se účastnily stovky žen a mužů, zná metodu samovyšetření devět z deseti partnerů a více než polovina nemá problém se svými ženami o rakovině prsu hovořit. Více než dvě pětiny mužů si dokonce ověřují, že jejich partnerka prevenci nezanedbává.

VIDEO: Jak provádět samovyšetření prsu krok za krokem

Navíc až každé třetí ženě, která samovyšetření pravidelně vykonává, při něm partner pomáhá. Aktivnější jsou v tomto směru především starší muži.

"Zatímco v případě mužů mladších 35 let hovořilo o tématu rakoviny prsu s partnerkou 39 procent mužů, v případě věkové kategorie nad 46 let to byly již více než dvě třetiny," uvádí se ve výsledcích průzkumu.

Za hlavní příčinu, proč ženy podceňují prevenci, považují specialisté nedostatečnou informovanost.

Pomáhá vám při samovyšetření prsu váš partner?