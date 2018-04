Sama na mateřské: Pomohou bývalé kamarádky nebo internetové diskuze

Cítit se najednou osamoceně na mateřské je normální, shodují se maminky. Nemusíte rovnou trpět poporodní depresí, ale emocí a novinek se po porodu objeví tolik. Přečkejte šestinedělí a pak uvidíte, že se vše začne usazovat.



Přežít šestinedělí

„To byla vlastně asi nejlepší rada o mateřství, co mi dala jedna kamarádka. Během šestinedělí jsem měla pocit, že jestli bude takto vypadat i zbytek mého života, nevyhnutelně se zblázním. Neměla jsem vlastně ani zájem s nikým komunikovat, telefonáty mě obtěžovaly a asi jsem si tím tehdy odcizila i několik kamarádů a známých,“ popisuje svou změnu po narození prvního potomka třicetiletá Hanka.



Mgr. Martina Viewegová Psycholožka a terapeutka z centra Psychoterapie Anděl.Věnuje se poradenství v oblasti životního stylu a jeho změn, pracovních problémů a partnerských vztahů. Pomáhá při pocitu prázdnoty a ztráty životního smyslu.

Svou mateřskou roli si rodačka z Prahy nikdy příliš idylicky nemalovala a plánovala se co nejdřív po porodu vrátit do práce. Jenže najednou se jí změnily všechny hodnoty a už o to tolik nestála. A uvědomila si, že dosud se stýkala převážně s kolegy a lidmi s podobným zaměřením na kariéru, kteří její změně moc nerozumí. Manžel Hanku podporoval v jejím rozhodnutí být s dítětem doma, ale chodil do práce a ona si najednou během dlouhých dnů začala připadat sama.



Změna priorit i přátel

„Někdy se stane, že akční žena, která před dítětem upřednostňovala kariéru, v mateřství najde smysl. Nebo naopak žena propadne depresím, protože očekávané naplnění života nepřijde,“ popisuje psycholožka Martina Viewegová, podle které na povaze ženy před porodem příliš nesejde. Existují však skupiny žen, které jsou samotou během mateřské ohroženy více než ostatní.

„Jsou to ženy, které neměly příliš velkou síť přítelkyň ani před rodičovskou dovolenou. Nebo ženy, jejichž kamarádky nemají pro změnu životního stylu pochopení. Specifickou ohroženou skupinou jsou maminky, které jsou na vše samy. Kde není nebo nefunguje partner, ani širší rodina,“ vyjmenovává psycholožka.



A nezapomíná ani na tzv. zelené vdovy - ženy žijící v satelitních městečkách a od kterých se často očekává, že se péče o děti a domácnost stane smyslem jejich života. Problémem je u nich hlavně vytržení z jejich prostředí, kde měly svou síť kamarádek a rodiny a tím zkomplikování setkávání se a sociálních kontaktů.

„Přiznám se, že je to pro mě hodně těžké. Přestěhovali jsme se s manželem na vesničku kousek za městem a lidé i ostatní maminky jsou ke mě nedůvěřiví. Snažím se je zvát na kafe, aby si přišly s dětmi pohrát, v neděli na oběd, ale je to marné. Asi protože jsem cizinka, tak mě zatím nejsou ochotny přijmout mezi sebe,“ svěřila se pětatřicetiletá matka dvojčat Inéz, která pochází ze španělské Andaluzie a provdala se za Čecha.



Kde hledat společnost a pochopení

Vytoužené přátelství a sociální kontakt mohou matky i otcové získat třeba v síti mateřských a rodinných center, které nabízejí pro rodiče i děti i nejrůznější aktivity v podobě kurzů a kroužků. Kamarádky můžete samozřejmě hledat i na hřišti nebo třeba při sportu (jak se dá cvičit na procházce s kočárkem, se podívejte zde). Můžete třeba zorganizovat bazárek a výměnu dětského oblečení, hraček a knížek nebo se na nějaký vydat.



„Někdy je také dobré zapátrat ve své historii. Často najdete podobnou starou známou s dětmi ve stejném věku, ale vaše cesty se z nějakého důvodu na čas rozešly. Další z možností je internet, kde můžete hledat rady, nápady i rozptýlení na různých fórech pro maminky,“ vypočítává psycholožka další možnosti. Právě na síti hledá podporu i Španělka Inéz - v diskusích cizinek žijících v Česku, které se potýkají kromě samoty i s mnoha pro ně nepochopitelnými situacemi spojenými s výchovou.



„V neposlední řadě je to výzva pro kreativní projekty, které sama může vymýšlet i realizovat. A konec konců, rodičovskou dovolenou si s partnerem mohou i prohodit,“ nabádá psycholožka Viewegová matky, aby nepropadaly panice.



Jaké otázky si zodpovědět? Co by se mělo změnit, abych se cítila lépe?



Jsem to já, nebo to jsou hormony, co právě ovlivňuje mou mysl?



Co mohu sama udělat pro to, aby se věci změnily?



Co může mé okolí udělat, aby se cítila lépe?

Viewegová doporučuje začít pátrat po příčinách smutku a nepříjemných pocitů. Je jeho příčinou odcizení s partnerem? To může být podle odbornice po porodu přirozené kvůli plnému soustředění na miminko, na druhou stranu lásku a něhu od partnera potřebujeme i v tomto období. Pokud se partnerský vztah bude zanedbávat, hrozí navíc riziko, že se jeden z partnerů začne porozhlížet po povyražení mimo domov. Problémy nastanou, pokud jej najde v alkoholu (až pětina žen začne pít na mateřské) nebo milenci či milence (více o milencích na mateřské).



Sama nebo osamělá?

„Stav osamocenosti nesouvisí s tím, zda člověk žije mezi lidmi. Něco jiného je samota a něco jiného je osamocení. Důležité je zdůraznit, že váš stav nesouvisí přímo s partnerem. Často osamocení neznamená nespokojenost ve vztahu, to je třeba odlišit. Muž ale většinou zná svou ženu a tuší, že ji může ubíjet veškerá pozornost pouze na dítě a věci s ním spojené. Byla-li navíc dříve společenská a nyní tráví většinu času s dítětem doma, asi pro něj nebude překvapivé, že se žena necítí dobře,“ říká Viewegová.



Pojďte si povídat do Kavárničky Své starosti i radosti můžete sdílet i v mnoha diskuzích v naší virtuální Kavárničce. Podívejte se, o čem si povídají ostatní.



Partneři proto potřebují v takovou chvíli co nejvíce komunikovat a snažit se vcítit do situace a pocitů toho druhého. Pro muže věnujícího se usměvavému miminku několik hodin denně může být nepochopitelné, co je na tom ubíjejícího a vyčerpávajícího. „Tady pomůže výměna rolí, alespoň na víkend. Věnovat se dítěti chvíli po práci je něco zcela jiného, než se mu věnovat 24 hodin denně,“ doporučuje Viewegová. Taková výměna rolí pak dává matce chvíli času na sebe a svou rodinu nebo kamarády, prostě na někoho, s kým se cítí dobře i mimo rodinu.

Právě krátkodobé vystoupení z role matky a oživení těch předchozích může ženě poskytnout příjemnou změnu a úlevu. Nebojte se také o své starosti a povinnostmi podělit s ostatními. Právě supermatky, co všechno stíhají samy a perfektně, nedopadají dobře. „Často pak končí s totálním vyhořením i vyčerpáním. Ovšem do poslední chvíle budou tvrdit, že to nelze udělat jinak. A to přitom mívají manžela, který jim může s rodičovskými povinnostmi pomoct,“ popisuje psycholožka.