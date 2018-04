Sámer si Vánoce užívá s televizí

Dnes se mladý zpěvák snaží v rámci svých možností dát i cizím dětem to, na co nejraději z vánočních časů vzpomíná. Koncertní kalendář má až do 23. prosince zaplněný.

"Hned potom pojedu domů, ale i tam budu mít ještě benefiční koncert pro postižené děti. Jsou mezi nimi i smrtelně nemocné, a já jim kromě toho, že zazpívám, dám i nějaké dárky. To je pro mě to nejsnazší, ale i největší, co mohu momentálně jako trochu známý člověk udělat," vysvětlil a dodal, že s rodinou tak bude opět doma po pěti měsících.

"Moc se těším, protože rodina je pro mě na prvním místě. Vánoce jsou tím nejlepším svátkem, jaký může být. Silvestr je sice taky pěkný, ale beru to spíše tak, že se člověk opije s přáteli. S Vánoci se to nedá srovnat," konstatoval.

Dává přednost televizi

Sámer Issa se také svěřil, že ho stále baví zdobení stromečku a asistence u pečení cukroví. A po vybalení dárků se už těší na půlnoční mši. "Chodím na ni pravidelně, protože jsem věřící člověk, a cítím, že tradice Vánoc je něco překrásného," míní.

Pokud to podmínky dovolí, rád si o Vánocích zalyžuje, jinak ale dává přednost posezení u televize. "Mrazík a další filmová klasika prostě v té době musí být," tvrdí Sámer Issa.