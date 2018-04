Sama na dovolenou? Berte to jako šanci

Pět rad, pokud jedete na dovolenou sama: 1. Nečekejte prince!

To, že na dovolené o samotě ulovíte prince z pohádky, není zcela reálné. Uvědomte si, že nejedete hledat partnera na celý život, ale relaxovat a užít si zasloužené volno. 2. Spoléhejte sama na sebe

Nečekejte, že zde objevíte partu super lidí. Čím více budete na něco takového spoléhat, tím spíš si můžete být jista, že si budete muset vystačit pouze sama! 3. Naučte se něco z jazyka

Pokud jedete do zahraničí, naučte se dopředu pár frází v místním jazyce! Místní to jistě ocení a dají se s vámi rádi do řeči. 4. Přibalte knihu nebo kvíz či křížovku

Pokud už budete mít chuť zaměstnávat se jen svými myšlenkami, knížka či jiné zaměstnání mozku vás správně pobaví! 5. Buďte sama, ale ne osamělá

Myslete pozitivně! Jet na dovolenou sólo není žádná hanba a rozhodně to neukazuje, že byste byla třeba neoblíbená či bez přátel! Naopak, druzí si řeknou, že jste žena, která má odvahu a považuje se za dostatečně zábavnou, aby si dovolenou užila sama!