Salma Hayeková: Někdy jsem spokojená a pak mám zase sebevědomí na nule

„Myslím, že všechno závisí na tom, jak se na sebe ten den začnete koukat a říkat si, jestli je všechno v pořádku. Protože někdy vstanete a říkáte si, že je to ono a jste spokojená. A pak přijde den, kdy si říkáte, že to snad ani nemůžete být vy. Je to jako na houpačce. Nahoru a dolů,“ sdělila Hayeková v rozhovoru pro magazín InStyle.



Když je představitelka malířky Fridy Kahlo doma, nelíčí se, aby nechala odpočinout pleti. Jakmile ale vyrazí do společnosti, vždycky volí dokonalý make-up, protože ten podle ní dokáže přímo zázraky.

„Jakmile vstanete, je třeba dát se do pořádku. Já jsem ale bohužel docela líná, takže se někdy nelíčím a pak jsem prostě jen šťastná, kdo jsem. Oslavuji život a uvědomuji si, jak je krásné být na světě. To je také důležité,“ popisuje první mexická herečka s oscarovou nominací v historii.

Ačkoli je se svým vzhledem někdy nespokojená, brání se plastickým operacím a použití botoxu. „Pokud jde o krásu, moc neriskuji. Myslím, že velkým rizikem je plastická chirurgie. Nevím, jestli nikdy na plastiku nepůjdu. Ale právě teď to nemám v plánu,“ řekla Hayeková v minulosti magazínu People.

Herečka je však pevně rozhodnuta nepoužívat botox jako některé její kolegyně. „Nevěřím botoxu, zvláště když si to nechají udělat mladí lidé. Ničí sami sebe. Mladým dívkám říkají: ‚Udělejte si to, dokud jste mladé, abyste nikdy neměly vrásky.‘ Ne, vaše tváře stejně povadnou. Budete si muset píchat stále víc a víc. Takže pokud do toho jdete, doporučuji co nejpozději,“ doplnila.