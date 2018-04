Saláty mohou v létě nahradit hlavní jídlo

Bylinkový salát

barevné salátové listy, hrst pažitky, hrst petrželky, květy měsíčku, 1 lžíce hořčice, 2 lžíce medu, 4 lžíce citronové šťávy, 1/2 lžíce papriky, 4 lžíce slunečnicového oleje, sůl, pepř, hořčičné semínko

Listy všech bylin vypereme, natrháme a smícháme s nasekanou pažitkou, petrželkou a posypeme květy měsíčků. Smícháme hřčici s medem do hladké hmoty, přidáme citronovou šťávu, papriku a slunečnicový olej. Salát zalijeme zálivkou, přidáme opražené hořčičné semínko a podle chuti dochutíme.





Rýžový salát s rajčaty



250 g rýže, 5 velkých zralých rajčat, 2 vejce, 4 lžíce oleje, pepř, estragon, muškátový oříšek, pažitka, ocet, sůl

Přebranou, propláchnutou a spařenou rýži uvaříme ve větším množství osolené vody, scedíme, necháme krátce odkapat a ještě horkou protřeseme s olejem, octem, strouhaným muškátovým oříškem a usekaným estragonem. Rajčata spaříme vařící vodou, oloupáme, nakrájíme na plátky, osolíme a opepříme. Uvařená vejce na tvrdo oloupeme a nakrájíme na plátky. Rýži rozložíme na mísu, na ni urovnáme plátky rajčat, plátky vajec a posypeme jemně nakrájenou pažitkou.





Makarónový salát s tuňákem

500 g makarónů nebo makaronetek, 250 g tuňáka v oleji, 1/2 dl olivového oleje, 50 g vypeckovaných černých oliv, 50 g oliv plněných ančovičkami, 2 papriky v octě, 1 křehká snítka celerové natě, 3 vejce natvrdo, 2 rajčata, 1/2 lžičky dobromysli, sůl a pepř

Těstoviny dáme vařit do velkého množství vřící vody, slabě osolené, a občas ji během vaření zamícháme. Když je těstovina správěn uvařena, scedíme ji a propláchneme studenou vodou. Pak těstovinu vhodíme do hluboké mísy a ochutíme ji olejem, dobromyslí a několika špetkami čerstvě umletého pepře. Přidáme olivy, celer, pokrájený na kolečka, papriku, pokrájenou na nudličky, a nakonec tuňáka, rozdělaného na kousky. Dobře promícháme. Vložíme do salátové mísy, ozdobíme jednotlivými dílky vejce natvrdo a kolečky rajčat a okořeníme několika špetkami soli a pepře a několika kapkami oleje. Podáváme vychlazené.





Kuřecí salát I.



100 g majonézy, 1 lžička hořčice, 2 hlávkové saláty, maso z 1/2 vařeného kuřete, 3 rajčata, 1 paprika, 1 salátová okurka, 2 vejce uvařená natvrdo

Majonézu promícháme s hořčicí, přidáme pokrájený hlávkový salát, na kostičky nakrájené maso z kuřete (bez kůže), nakrájená rajčata a vše důkladně promícháme. Do mísy položíme listy hlávkového salátu a na něj urovnáme připravený kuřecí salát. Ozdobíme kolečky salátové okurky, paprikou popřípadě vařenými vejci.





Kuřecí salát II.

1/2 hlávky omytého a osušeného salátu natrhaného na kousky, 1 malá konzerva sterilovaného hrášku, 1 šálek vařených nebo pečených kuřecích prsíček nakrájených na proužky, 4 lžíce majonézy, 1 lžíce worcestrové omáčky, 2 středně velké sladkokyselé okurky nakrájené na malé kostičky, několik pěkných listů hlávkového salátu jako podklad, trochu tymiánu

V hlubší misce smíchejte kuřecí maso s ostatními přísadami. Na větší talíř rozložte listy hlávkového salátu, směs na nich upravte do tvaru malého kopečku a posypte tymiánem. Krátce vychlaďte a podávejte s rohlíkem nebo toastem. Kuřecí prsíčka můžete pro změnu nahradit kuřecí šunkou nebo drůbežím měkkým salámem, popřípadě tvrdým sýrem.





Cuketový salát s balkánským sýrem

500 g cuket, 350 g rajčat, sůl, pepř, 1 svazek naťové cibulky, 80 g černých oliv, 150 g balkánského sýra, 2 lžíce octa, 6 lžic olivového oleje, 1 svazek bazalky

Omyté cukety nastrouháme nebo nožem nakrájíme na proužky. Přelijeme horkou osolenou vodou a 3 minuty blanšírujeme. Slijeme je přes síto, propláchneme chladnou vodou a necháme okapat. Omyjeme rajčata, rozpůlíme je a vydlabeme jadérka. Dužninu nakrájíme na kostičky. Naťovou cibulku nakrájíme i se zelenou částí na kolečka. Všechny suroviny dáme do salátové mísy, přidáme celé vypeckované olivy a lehce promícháme. Povrch posypeme rozdrobeným sýrem. Připravíme zálivku. Smísíme ocet s pepřem a solí. Přilijeme olej a našleháme. Dresinkem přelijeme salát. Otrháme lístky bazalky a ozdobíme.