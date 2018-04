Salát Nicoise

NA 4 PORCE

Příprava: 25 minut

* 4 vejce

* sůl

* 200 g zelených fazolek, čerstvých nebo mražených

* 3 středně velká rajčata, rozkrájená na čtvrtiny

* 400 g tuňáka ve vlastní šťávě

* 60 g vypeckovaných černých oliv

* velká hrst nasekané čerstvé petrželky

* 440 g malých nových brambor, uvařených, slitých, osušených a rozpůlených

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce citronové šťávy

* bílá bageta k podávání

1. Uvařte vejce natvrdo (trvá to osm až deset minut) a po vychladnutí je rozkrájejte na čtvrtky. Mezitím ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Pokud použijete čerstvé fazolky, odřízněte stopky a odstraňte vlákna. Fazolky vhoďte do vroucí vody a krátce je povařte doměkka; měly by stačit zhruba čtyři minuty. Pak fazolky sceďte a propláchněte studenou vodou.

2. Ve velké misce promíchejte rajčata, vejce, tuňáka, olivy, petrželku a brambory. Na závěr přisypte fazolky a těsně před podáváním salát přelijte olivovým olejem smíchaným s citronovou šťávou.

Získejte náskok Den předem uvařte brambory, vejce natvrdo a blanšírujte fazolky.

Zkuste to jinak Do zálivky z olivového oleje a citronové šťávy přidejte 1 lžíci dijonské hořčice a 1 lžíci domácí majonézy.