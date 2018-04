Salát není žádná tráva

Neláká snad těstovinový salát k ochutnání?

Otevření se světu přineslo nejen prodloužení sezony listové i ostatní zeleniny na 365 dní v roce (pokud odhlédneme od ceny), ale také rozšíření poznatku, že vedle klasického hlávkového salátu existuje ještě ledový a římský,že výchozí surovinou může být i polníček nebo štěrbák, že rozmanitost zálivek (nebo chcete-li dresingů) umožňuje dodat rafinované chuti i zeleným listům, o nichž ortodoxní zastánci vepřo knedlo zela tvrdí, že jsou dobré jen pro králíky. Trochu ve stínu však stále zůstávají saláty, jejichž základem jsou suroviny, které jsme zvyklí požívat ve stavu teplém jako přílohu. Rýže přece patří ke španělském ptáčku, nanejvýš k »číně«, čočku má provázet flák uzeného a těstoviny se hodí k omáčce nebo pro zapečení v šunknflecích. Pokud ještě žijete v zajetí tohoto českého gastronomického bludu, zkuste pro začátek třeba jen zužitkovat dva kopečky rýže, která vám jako příloha zbyla. Vmíchejte do ní trochu kečupu, prolisovaný česnek, lehce opepřete a dejte vychladit. Výsledek vás možná přesvědčí, že opustit předsudky se vyplácí, i když mu chybí ještě kus cesty k opravdovému rýžovému salátu. Ten by mohl vypadat třeba takto: Uvařte v mírně osolené vodě rýži a po vychladnutí do ní vmíchejte na plátky pokrájené sterilované žampiony,sterilovanou kukuřici, na kostičky nakrájený červený paprikový lusk a na kolečka nakrájenou zelenou část pórku. Spojte vše tatarskou omáčkou, dosolte, případně připepřete, nechte uležet a vychladit. Můžete také přidat pažitku, řeřichu, kopr či jiné zelené natě nebo pórek nahradit oblanšírovanou a na drobné růžičky rozebranou brokolicí. Lze také od uvařené rýže začít zgruntu jinak - přidat na kostičky nakrájené maso z pečeného nebo grilovaného kuřete, doplnit kousky kompotovaného ananasu a spojit zálivkou připravenou z majonézy,jogurtu a čerstvé pomerančové šťávy. Můžete zkrátka všechno, což je jedinečná výhoda tohoto typu salátů - fantazii se meze nekladou, stačí jen trocha citu pro přijatelné kombinace a trocha zdrženlivosti, abyste nebyli jako pejsek s kočičkou, když pekli dort. Osměleni salátem rýžovým můžete přejít k těstovinovému. Hodí se na něj nejlépe spirály nebo vřetena (dobře na sebe vážou zálivku) uvařené v osolené vodě »na skus«. Aby si na své přišlo i oko, je nejlepší použít těstoviny tříbarevné, z nichž část je obarvena do zelena špenátovým protlakem a část do červena rajčatovým. Přidejte na kostičky pokrájené kuřecí maso, vypeckované a přepůlené černé olivy, oloupané, vymačkané a pokrájené rajče a kostičky nivy. Zalijte olejem, v tomto případě rozhodně olivovým a nejlépe panenským, lisovaným za studena, který nese označení »extra virgine«. V íc než kde jinde je tu kvalita oleje pro výslednou chuť salátu důležitá. Promíchejte a nechte samozřejmě opět odležet a vychladit. A teď už vám nejspíš nebude připadat extravagantní ani trochu neobvykle vyhlížející recept na salát čočkový. (Mimochodem - víte, jak rychle a spolehlivě uvařit čočku v tlakovém hrnci? Tenhle postup se vám může hodit, i kdybyste se přece jen rozhodli zůstat u uzeného. Nasypte čočku do hrnce, zalijte na prst nad ni vodou a s víkem jen položeným na hrnec jako poklička, ne upevněným, uveďte rychle do varu. Jakmile voda začne vřít, sceďte,čočku dejte zpátky do hrnce,zalijte čerstvou vodou asi tři centimetry nad čočku, tentokrát víko upevněte a dejte hrnec na oheň. Od chvíle,kdy na vás papiňák začne syčet, si nastavte na kuchyňském budíčku sedm minut. Po jejich uplynutí vypněte, ale neochlazujte, nechte dojít a počkejte, až víko samo odpadne. Pro klasickou úpravu čočky nakyselo pak osolte a ochuťte cukrem a octem.) U čočkového salátu bude ovšem, kromě soli, další postup jiný. Čočku nechte vychladnout, pak do ní přidejte nadrobno pokrájené sladkokyselé okurky, nahrubo nastrouhaná oloupaná jablka a vmíchejte zakysanou smetanu. Dochuťte mletým bílým pepřem. Zatímco u předcházejících receptů se můžete co do množství surovin řídit citem, tady bude na místě alespoň orientační rozpis: na půl kila čočky tři okurky, dvě větší jablka a půldruhého kelímku zakysané smetany. Že vám i čočkový salát bude chutnat jen odleželý a vychlazený,je už snad zbytečné dodávat.