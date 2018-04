Na talířku: Kuřecí špízy s rychlým coleslawem

Suroviny na 2 malé porce:

na špízy: 300 g kuřecích prsou nakrájených na kousky

marináda: 2 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce třtinového cukru, 1 lžíce sezamového oleje, 2 lžičky kari koření, 1 lžíce sezamových semínek

na coleslaw: 1/4 malé hlávky bílého zelí, 2 střední mrkve nastrouhané nahrubo, 3 lžíce majonézy, 1 citron, 1 lžička dijonské hořčice, sůl, pepř

Postup:

1. Ze sojové omáčky, třtinového cukru kari koření a sezamového oleje vymícháte marinádu. Jakmile se cukr rozpustí, přidáte maso a promícháte.

2. Maso napícháte na špejle a dáte na pečící papír do zapékací misky. Posypete sezamem a na maso nalejete zbytek marinády. Není třeba solit, sojová omáčka osolí dost.

3. Dáte péct na 20 minut do trouby rozehřáté na 90 stupňů.

4. Čtvrtku zelí nastrouháte do větší misky, přidáte stejné množství nastrouhané mrkve. Promícháte a zakapete šťávou z půlky citronu a necháte odležet.

5. Dip si připravíte ze šťávy z poloviny citronu, přidáte dvě až tři lžíce majonézy, promícháte a přidáte lžičku oblíbené hořčice.

6. Dip zamícháte, osolíte, opepříte a zamícháte do salátu.