NA 4 PORCE

Příprava: 40 minut

* 2 hlávky římského salátu

* 2 kuřecí prsíčka

* olej na opékání masa

* sůl a pepř, nejlépe čerstvě mletý,

* na dochucení

Na zálivku:

* 2 žloutky

* 150–200 ml olivového oleje

* šťávu z 1 citronu

* 2 filátka sardelek v oleji (ančoviček)

* 2–3 lžičky dijonské hořčice

* 1 lžičku strouhaného parmazánu

* 1 lžičku worcesterské omáčky

Na dokončení:

* ¼–½ čerstvé bagety

* olej na opečení krutonů

* stroužky z poloviny hlavičky česneku

* skrojek (cca 50 g) parmazánu vcelku

* na hoblinky

1. Prošlehejte zálivku Všechny suroviny (mají mít stejnou, pokojovou teplotu) na zálivku vlijte do nádoby mixéru a krátce prošlehejte, aby vznikla hladká směs podobná majonéze. Pár kapek worcesterské omáčky spolu se sardelkami jí dodá chuť typickou právě a jedině pro salát Caesar. Pokud neseženete ančovičky samotné, ale takzvaná očka s kaparou uprostřed, můžete rozmixovat i ty, chuti určitě neuškodí.

2. Opečte krutonky Zdeněk Pohlreich používá při jejich přípravě různé triky: než krutonky z čerstvé bagety vhodí na pánev do oleje (přidává do něj rozdrcený česnek), opeče je nasucho v troubě. Zbaví je tak vlhkosti, která by bránila stejnoměrnému osmažení, ale nezničí tím skvělou chuť bagety. Opečené kostičky chleba navíc tolik nenasáknou olejem.

3. Opečte maso Kuřecí maso (Zdeněk Pohlreich používá i vykostěná kuřecí stehna) ještě rozkrájejte na tenké plátky, aby se opeklo co nejrychleji. Jemně je osolte a opepřete. Do pánve, v níž se opékaly krutony, přilijte trochu oleje a maso z obou stran prudčeji opečte. Potom pánev na pár minut přikryjte pokličkou, aby se maso dobře propeklo a pustilo trochu šťávy. Pak ji můžete přimíchat do zálivky.

4. Důkladně opláchněte Proud studené vody odplaví všechny nečistoty a zrníčka písku. Salát se navíc pod ,sprchou‘ probere k životu a bude krásně křupavý.

5. V rukou je cit Profesionálové zelené saláty všeho druhu raději trhají než krájejí. Nejde jen o to, že tím vzniknou úhlednější kousky a výsledek vypadá efektněji. Křehké listy se trháním méně poškodí a pomačkají než při krájení.

6. Se řemeslným fortelem Parmazán oživuje zálivku a neodmyslitelně patří i na vrch salátu. Z kousku tohoto tvrdého, zralého sýra s jedinečnou chutí odkrajujte jemné hobliny. Pokud nemáte speciální ‚mandolínku‘, postačí vám obyčejná škrabka na zeleninu.

7. Korunovace Do salátu přisypte křupavé krutony a přilijte hustou zálivku. Listy salátu by se měly před podáváním v zálivce dobře obalit, a pokud chcete být věrni tradici, můžete si zahrát na pana Caesara a míchat salát přímo u stolu svých hostů. Dílo korunujte tence nakrájenými plátky šťavnatého kuřecího masa.