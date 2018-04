Zkuste originální salát nebo čokoládový dort. Obojí s jahodami

Jahodové svačiny v kaloriích Palačinky 900 kJ na porci (jednu palačinku)

Jedna porce se hodí jako dopolední svačina nebo snídaně (k té přidejte ještě půl vaničky netučného tvarohu). Zmrzlina 800 kJ na porci (jeden kopeček)

Smetanové zmrzliny, včetně jahodové, jsou ideální letní svačinkou. Stačí však jeden kopeček nebo nanuk. Salát jahody, sýr 730 kJ na jednu porci

Hodí se jako lehký oběd s celozrnným toustem. Ke svačině si dejte něco s vysokým obsahem vlákniny. Suflé 1 100 kJ na porci (jedna miska)

Do dietního režimu se nehodí vůbec, dejte si ho pro radost a hned se vraťte ke zdravému stravování. Marmeláda 300 kJ na velkou lžíci

Hodí se na celozrnný chleba s máslem k snídani, ale jen v rozumném množství. Dort s čokoládou 900 kJ na porci (osmina dortu) Stejně jako suflé se do diety nehodí, je to jednorázová odměna a pak zase zpět ke zdravé stravě. Tvarohová terina 650 kJ na porci (jeden plátek)

Celá porce se hodí jako snídaně, pokud už během dne nesníte nic dalšího sladkého.