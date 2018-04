Sachrův dort

Změklé máslo utřeme s polovinou cukru do pěny, vmícháme nahřátou čokoládu a postupně žloutky. Z bílků ušleháme sníh, přidáme cukr a ušleháme dohusta. Sníh vmícháme současně s prosátou moukou a vanilkovým cukrem do čokoládového těsta, vložíme do dortové formy vymazané máslem a vysypané moukou a upečeme v mírně vyhřáté troubě. Vychladlý dort rozkrojíme na dva kulaté pláty, spojíme je marmeládou a polijeme silnou vrstvou čokoládové polevy.