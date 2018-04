Má za sebou 60 plastik, kvůli té poslední jí hrozí gangréna

Sabrina tvrdí, že jí po poslední plastické operaci hýždí začala okolo implantátu uhnívat kůže, takže má hrozné bolesti a hrozí jí gangréna. „Nemůžu vůbec chodit na podpatcích a to mi dost vadí v práci. Když jdu, více se otřásám, bolí to. Nemůžu kvůli tomu ani cvičit, takže se pořádně nemůžu udržovat ve formě a to opět vadí mojí práci,“ sdělila.

Silikonový implantát se jí navíc deformuje a tvar se jí přestává líbit.

„Jak je zdeformovaný, začala z něj vytékat tekutina, která může způsobit neskutečné problémy. Mám vážné obavy o svoje zdraví,“ pokračovala. Největší strach má však z hrozící gangrény.

„Netušila jsem, že když se svěřím do rukou kvalifikovaným plastickým chirurgům, budu mít takové problémy. jsem opravdu zděšená,“ sdělila.

Za plastické operace během svého života zaplatila v přepočtu okolo 25 milionů korun a nelituje prý jediného utraceného dolaru. Za poslední, podle jejích slov zpackanou operaci, platit nehodlá, proto po svém lékaři požaduje finanční kompenzaci.

„Požaduji, aby mi převedl na účet částku necelých pět tisíc dolarů, abych mohla jít na další plastiku, během které by mě dali do kupy. On to zpackal, měl by to napravit. Neustále musím brát léky proti bolesti, mám teď hrozný život. Utrpěla jsem i psychickou újmu,“ dodala a všem radí, aby si před plastickou operací vždy ověřili, kdo je bude operovat, aby nenaletěli levnému a nezkušenému doktorovi jako ona.