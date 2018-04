Sabina Laurinová oslavila Valentýna

Na jevišti prý musí být zamilovaná každý večer, protože jí to role předepisují. Hraje ve Třech mušketýrech a v divadle ABC v Shakespearově Večeru tříkralovém.

Poté, co ji koncem loňského roku opustil přítel a otec Valentýnky rocker Josef Vojtek, je volná, ale zamilovat se ještě nestačila. "Chlap mi skutečně nechybí. Bojují s tím spíš bulvární noviny a vymýšlejí za mne fiktivní inzeráty a spojují mě s kolegy z divadla. Taková věc člověka naštve, ale nezbývá než se tomu smát. Nehledala bych partnera jistě tímto způsobem," řekla iDNES. "A že by byl někdo zamilovaný do mně? Může to být pro mě překvapením."

Neobvyklé jméno pro její dceru poprvé prý vyslovila Sabiny maminka - v Krkonoších. "Přesně odpovídá její povaze. Valentýnka má pohybové a výtvarné schopnosti, je pozitivní a slunečná," tvrdí Laurinová. S návratem Vojtka, který teď žije s exmanželkou Daniela Hůlky, ale nepočítá. "Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš," komentuje současný stav.

Ačkoliv Sabinu má většina diváků v paměti jako krásnou, vždy upravenou a křehkou "princeznu", v soukromí je prý nejšťastnější nenalíčená a s drdolem. "Co se týče módy, mám ráda sportovně elegantní styl, který automaticky vychází z mého běžného denního programu," svěřila se. "Být ženou" si užívá v divadle v dobových kostýmech či při natáčení. "Nesnáším všechny módní policie a doporučení k nákupu bot třeba za 20 tisíc. Raději utrácím za dobré jídlo."

