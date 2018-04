S vysokým krevním tlakem zapomeňte na sůl aneb největší mýty o hypertenzi

Hned na začátku zodpovězte několik otázek: Máte nadváhu? Hodně solíte? Pijete pravidelně větší množství alkoholu? Máte stresové povolání? Patří ke starší generaci? Kouříte? Neradi se hýbete?

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli souhlasně, patříte do skupiny osob, které jsou vysokým krevním tlakem ohroženy.

Vysokým krevním tlakem trpí podle statistik každý pátý člověk, ale v roce 2025 už to bude každý čtvrtý. Navíc se odhaduje, že čtvrtina úmrtí u lidí starších čtyřiceti let je způsobena právě zvýšením krevního tlaku.

Představujeme vám největší mýty, které ohledně hypertenze panují.

Mýtus: S vysokým tlakem máte i vysoký cholesterol

I když se lidé často domnívají, že vysoký krevní tlak automaticky znamená i vysokou hladinu cholesterolu, je to mylná představa. Je pravda, že v mnoha případech se obě zdravotní komplikace vyskytují současně, ale odborníci je do souvislosti nedávají. Jedna tedy není podmíněna druhou, a můžete trpět pouze vysokým cholesterolem, nebo vysokým krevním tlakem. Přesto je dobré nechat si pravidelně měřit tlak, který zvýšený cholesterol může signalizovat.

Mýtus: Normální krevní tlak je 140/90

Velmi dlouho se skutečně považovaly za hodnoty normálního krevního tlaku hodnoty 140/90 a ty se ještě upravovaly v závislosti na věku pacienta. Podle směrnic National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) se však jako zdravý krevní tlak definuje tlak menší než 120/80, za vysoký krevní tlak už se považují hodnoty 130/80.

Navíc lékaři přicházejí s termínem pre-hypertenze, který zahrnuje hodnotu systolického tlaku od 120 do 139 a diastolického od 80 do 89. Podle údajů National Health and Education Survey stačí, aby se hodnota vašeho systolického tlaku zvedla o dvacet bodů a hodnoty diastolického o deset bodů a rázem je riziko kardiovaskulárního onemocnění dvakrát vyšší.

Na druhou stranu však hodnoty krevního tlaku variují i mezi zcela zdravými jedinci. Ovlivňuje ho věk, užívané léky, stres, nebo konzumace alkoholu. Navíc je známý takzvaný syndrom bílého pláště, kdy se při návštěvě lékaře pacientovi rapidně zvýší krevní tlak jen ze stresu z lékařského prostředí, ale doma se potom vrátí k normálu.

Mýtus: Vysoký krevní tlak je normální součástí stárnutí

Podle celosvětových zdravotnických statistik trpí vysokým krevním tlakem jedna pětina obyvatel vyspělých zemí. Podle Health STATS bude v roce 2025 trpět hypertenzí každý čtvrtý člověk na světě. Není však pravda, že hypertenze je normální součástí stáří, trpí jí téměř všichni senioři a proto si s ní ve vyšším věku není potřeba dělat starosti.

Spolu s věkem sice riziko hypertenze skutečně stoupá, takže zatímco ve skupině lidí od dvaceti do třiceti let trpí hypertenzí pět procent mužů a dvě procenta žen, ve skupině padesátníků už je to osmatřicet procent mužů a jednačtyřicet procent žen.

Na druhou stranu ve skupině starších šedesáti let je to padesát procent mužů a šedesát procent žen, takže rozhodně neplatí, že by hypertenze postihovala naprostou většinu seniorů a byla nevyhnutelnou součástí stáří.

Mýtus: Při hypertenzi si musíte měřit tlak každý den

Stačí, když si budete měřit tlak jednou týdně. Domácí tlakoměry sice pomáhají udržovat člověku povědomí o tom, jaký je jeho aktuální krevní tlak, ale lidé mají tendenci k jejich nadužívání. Je zbytečné stresovat se denním měřením a momentálními výkyvy.

Poškození zdraví v důsledku zvýšeného krevního tlaku je dlouhodobou záležitostí a není otázkou dní. Mnohem důležitější než denní měření tlaku je udržování zdravé váhy, aktivní styl života (pohybu byste měli denně věnovat minimálně dvacet minut) a omezení konzumace alkoholu.

Mýtus: Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko infarktu a mrtvice

I když je to velmi oblíbený a tvrdošíjný mýtus, není pravda, že vysoký krevní tlak nutně zvyšuje riziko srdečního záchvatu nebo mrtvice. Podle výzkumu Johna R. Leea, jehož výsledky byly zveřejněny ve Virginia Hopkins Health Watch, není přímá souvislost mezi vysokým tlakem a problémy se srdcem.

Podle něj nejsou hlavním rizikovým faktorem výchozí vyšší hodnoty krevního tlaku, ale mnohem nebezpečnější je z tohoto hlediska zvýšení tlaku. Jinými slovy: člověk, kterému se krevní tlak zvýšil z 120/80 na 140/90 má stejné riziko zdravotních problémů jako člověk, kterému se tlak zvýšil ze 140/90 na 160/90.

Mýtus: Lidé s hypertenzí musí přestat solit

Je to jedno z nejkontroverznějších témat, které se k hypertenzi váže. Zdaleka totiž není jednoznačně dané, že lidé s vysokým krevním tlakem musí zcela přestat solit. Podle severu Heartdisease bylo na téma souvislosti konzumace soli a hypertenze provedeno víc než dvacet tisíc vědeckých výzkumů, které rozhodně nedospěly k jednoznačným závěrům.

Zatímco jeden tábor odborníků zastává názor, že přílišná konzumace soli je příčinou vysokého tlaku, jejich oponenti tvrdí, že viníkem není sůl, ale spíše nerovnováha sodíku, hořčíku a draslíku v těle, která potom vede k hypertenzi.

Problém potom podle nich spočívá v tom, že většina polotovarů, konzervovaných jídel i jídel z fast foodů obsahuje velké množství sodíku, ale téměř žádný hořčík a draslík, takže vzniká již zmiňovaná nerovnováha. Řešením by potom nebylo vyloučení soli z jídelníčku, ale vyvážený jídelníček, ve kterém by byly všechny tyto prvky zastoupeny ve stejném poměru.