S velkými ňadry do korzetu. Vyberte si svatební šaty podle typu postavy

Pro svatebčanky * Ať už jdete přímo za družičku nebo jste "jen" host, mějte na paměti, že byste neměla mít příliš výrazné šaty. "Hlavní postavou má být nevěsta. Pokud má jednodušší šaty, pak ji dáma ve výrazných a náročných šatech přehluší. Pokud ale bude mít nevěsta velké, složité a náročně zdobené šaty, pak si svatebčanka může vzít i výraznější šaty," vysvětluje Iška Fišárková. * Můžete si klidně obléct černé šaty (ne dlouhé). Abyste ale nevypadala jako na pohřbu, rozsviťte se barevnými doplňky (šátek, kabelka, šperky). Velmi efektní je široký šál přes ramena. * Přestože bílá je barva nevěstiných šatů, i vy jako svatebčanka můžete tuto barvu zvolit. Stejně jako v předchozím případě je však doplňte barevnými šperky a kabelkou. Vše by mělo samozřejmě ladit. * Jdete za družičku? "U nás zatím není zvykem vytvářet pro družičky jednotný styling. Zvolte světlejší barvu, ale měla by ladit s barvou nevěsty. Ladit by měl i styl šatů, ty družičkovské by měly být méně zdobné a méně náročné," dodává Fišárková.