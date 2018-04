S umělými zuby můžete mít zářivý usměv

Co to je nitrokostní implantát?

Implantát je velmi zjednodušeně řečeno umělý zubní kořen, který se drobným chirurgickým zákrokem umístí v dutině ústní. V případě náhrady jednoho zubu je největší výhoda v tom, že se nemusí obrousit okolní zuby. V případě chybějících postranních zubů zase není potřeba nosit snímací náhradu (situaci je možné řešit pevnou náhradou). V případě, kdy chybí zuby kompletně, tvoří implantáty podpěru a kotevní prvek pro snímací náhradu („mnohem lépe drží“), zatímco při použití 6 implantátů je možné zhotovit pevnou náhradu.



Je více druhů implantátů?

Ano. Základní rozdělení je podle jejich umístění. Buď jsou vpraveny přímo do kosti čelistí nebo jsou pouze na povrchu kosti pod měkkými tkáněmi. V současné době vysoce převažují tzv. nitrokostní implantáty. Lze je dále dělit například podle tvaru (čepelkové, diskové, válcové, šroubové) nebo podle použitého materiálu (titanové či povlakované materiálem podobného složení jako je kost). V současné době se nejvíce používají implantáty šroubové, vyrobené z čistého titanu.



Kdy je možné implantát použít?

Současná implantologie je již na takové úrovni, že dovolí-li to celkový zdravotní stav pacienta a je-li s ním dobrá spolupráce při udržování hygieny ústní dutiny, je implantát vhodným rozšířením sortimentu nadstandardních zákroků. Při nepříznivých anatomických podmínkách pro zavedení implantátu existuje řada různých chirurgických postupů, kterými je možné tyto poměry upravit.



Jaká je časová náročnost?

Vlastní zavedení jednoho implantátu netrvá dlouho - jedná se o desítky minut. Spíše je třeba pacienty upozornit, že implantát nelze hned zatížit, ale je většinou třeba vyčkat jeho vhojení do kosti. Doba vhojování se liší podle typu použitého implantátu (2-6 měsíců). Nyní se zkouší nové povrchy implantátů, které umožňují dobu vhojování ještě zkrátit a vývoj jednoznačně směřuje k tzv. okamžitému zatížení implantátu.



Je zavádění implantátu spojeno s nějakými riziky?

Rizika spojená se zaváděním implantátů jsou stejná jako u každého chirurgického výkonu v dutině ústní a navíc zde hrozí nebezpečí nevhojení implantátu. Při správném operačním postupu a následném zatížení implantátu je toto riziko ale velmi malé. V dlouhodobých statistikách se udává vhojitelnost implantátu 95 % a vyšší.



Jak se o „nový“ chrup pečuje?

Implantát žádnou zvláštní péči nevyžaduje. Je ale nutné dodržovat dokonalou ústní hygienu a používat k ní moderní pomůcky (mezizubní kartáčky apod.), stejně jako v péči o vlastní chrup. Nedobrá hygiena bohužel bývá často důvodem ztráty implantátu. Samozřejmostí jsou pravidelné návštěvy zubního lékaře, který pacientovi vysvětlí princip správné péče o chrup a pomůže s výběrem vhodných dentálních pomůcek.



Kolik to stojí?

Implantát není laciná záležitost, téměř vždy se jedná o nadstandardní ošetření, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cena implantátu v České republice se pohybuje mezi 10-20 000 korunami, v jednotlivých ordinacích mohou být velké rozdíly, způsobené typem použitého implantátu a náklady ordinace. V zahraničí se ovšem ceny tohoto způsobu ošetření pohybují v mnohem vyšších hodnotách.