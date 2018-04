S údělem animované Marge se ztotožní i nejedna Češka

Shrňme si to. Byť toho o jejím dětství příliš nevíme, dá se odhadnout, že vyrůstala v maloměstské rodině, v níž dominantní roli hrála přísná, spíše upjatá matka, trpící migrénami, zatímco otec vydělával na chleba coby steward. Marge kupodivu právě tento fakt přivede posléze málem do blázince, každopádně jinak na svého tátu příliš nevzpomíná.

Láska i trapitel

Jakožto benjamínek byla vždy poněkud ustrkovaná, šikanovaná dětmi na základní škole a upozaděná dvěma staršími sestrami, vášnivými kuřačkami, jejichž smyslem života se posléze stalo beznadějné hledání manžela, kádrování mladšího sourozence a nenávist k Homerovi, jehož vstup do Margina života ne úplně neprávem považují za životní prohru.

Homer, toť Margina životní láska i vrchní trapitel v jednom. Ne že by měla příliš na výběr. Už coby studentka střední školy byla Marge věčným otloukánkem, jemuž se největší pocty a respektu dostalo ve chvíli, kdy ji podobný outsider a věčný smolař Homer začal dobývat lámanou francouzštinou. Marge na něm oceňovala upřímnost, plachost, snad i milou neobratnost. Možná zapůsobila i jemná lítost slečny, mezi jejíž charakteristické vlastnosti patří empatie a starostlivost. Svou roli hrála i přirozená sounáležitost dvou ztroskotanců, jejichž reálné vyhlídky nepřesahovaly hranice Springfieldu.



Mučednice?

Marge je sama

Ne že by Marge neměla talent. Jenže její malířské či divadelní nadání brzy utloukla nekonečná starost o nesamostatného muže, přehlíženou talentovanou dceru, preferovaného syčáka a věčné mimino. Nemluvě o rozbujelé submisivitě, která jí nedovolovala se o překročení prahu ani pokusit.

Život dívky, která snila o vkročení do velkého světa, se brzy smrsknul na několik pokojů rodinného domu, jemuž z gauče obýváku vládne Homer. Vášnivý pijan, jehož detašované pracoviště i domácnost je v baru U Vočka, obtloustlý jedlík, který nepohrdne ani sáčkem mouky, grandiózní buran a navíc nedostižný lenoch, jehož noční můrou je jít se ženou do divadla. Marge má sice stejně jako své děti upřímně nade všechno rád, ale k manželce se přesto po různých eskapádách vrací jako k záchranné brzdě, která se díkybohu nikdy nezadře.

Není divu, že Marge během let propadla na čas gamblerství či alkoholismu, stala se pirátem silnic, nebo že ji od rozvodu kvůli pozornému milenci odradila pouze vštípená loajalita k rodině a strach z budoucnosti. Svatební cestu strávila v motelu u Las Vegas, na jednom z dostaveníček se Homer rovnou pozvracel.

Marge je vlastně neustále sama. Přátele nemá, manžel buďto spí, nebo dřepí před televizí (o nějakém porozumění nemůže být řeč) a děti ji přehlíží, popřípadě jí rovnou opovrhují. Našla-li si přítelkyni ze sousedství, která jí na čas dodala odvahu se vzepřít a se kterou si zahrála na Thelmu a Louisu, pak jen nakrátko. Dokonce i v místním ženském spolku se stala posléze kvůli své přílišné opatrnosti vyděděncem.

Animovaná mučednice

Možná jste se v tom příběhu našly. Přestože je Marge na rozdíl od českých žen až na výjimky výhradně v domácnosti a nemusí chodit do práce, po níž ji čeká práce další (a zadarmo), je animovanou mučednicí utlačovaných. Nejdříve krásné vyhlídky, pak čím dál více zadrhávající manželství, posléze útlum a nakonec bezmocná pasivita. Byť se Marge občas sesype, až jí padají vlasy, projevy jejího vzdoru se omezují na tiché mručení nebo snové úniky do situací, do nichž nemá sílu reálně vkročit.

Nehledě na to, že rodinou vštípená představa o ženě coby poslušné děvečce pro všechno, pro niž je manželství alfou i omegou života a vypěstovaná neschopnost a strach projevit svůj názor přerostla v neustálou nervozitu, opakování zděděných stereotypů a bezradnou nemohoucnost. Někdejší ideály nejenže vzal čert, ale Marge má občas problémy si na ně byť jen vzpomenout.



Marge zkusila být policistkou.

Ani pokusy o emancipaci prostřednictvím zaměstnání nedopadly nikdy dobře. Zkoušela být policistkou, rozdávala rady v kostele či prodávala preclíky, nikdy jí ale nic nevydrželo nadlouho. Rodina a zejména poněkud změkčilý Homer, který by vedle sebe nesnesl samostatnou ženu (což dává Marge mnohokrát explicitně najevo), ji vždy stáhl k sobě. Může se zdát, že si Marge za svůj osud může do jisté míry sama, a občas je to vzhledem k jejímu trpitelství i pravda, ale ruku na srdce − s takovými vstupními podmínkami by si poradil málokdo.