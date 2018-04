S přítelem bydlet nechci. Jsem totiž mingle

V dnešní zrychlené době, kdy věčně nic nestíháme a soustředíme se na kariéru, je problém už jen udržet si dlouhodobý vztah. Na začátku randíme, chodíme do restaurací a barů a těšíme se, až svou drahou polovičku zase uvidíme.

Pak se ale do vašeho vztahu vloudí stereotyp a rutina. Vlastně už nikam nechodíte, večery trávíte u televize a společně zajdete maximálně tak nakoupit. To se ale dnešní moderní ženě nijak nezamlouvá. Chce být pro svého partnera opět žádoucí, vyrážet ven a bavit se. A právě proto se dnes ženy stále častěji stávají mingle. Mají partnera, ale odmítají s ním žít.

"Je to ideální. S přítelem spolu vyrazíme na večeři, ale spát chodíme každý k sobě. Nebo se aspoň vrátíme ráno do svého bytu. Jsem zvyklá na svůj klid a pohodu a odmítám někomu vařit, prát a sbírat něčí smradlavé ponožky," přiznává osmadvacetiletá Sandra, která pracuje jako účetní a se svým partnerem je již pátým rokem.

Domácí pohoda? Nic pro mě

Je to v podstatě součást emancipace. S tím, jak ženy stoupají na kariérních postech, odmítají hrát svou roli poslušné ženy v domácnosti.

Kdo je to mingle? Výraz mingle vznikl spojením anglických slov "married, but single" (vdaná, ale svobodná). V podstatě to znamená: mám partnera, ale chci mít vlastní domácnost. Tento životní styl se stává populární po celém světě a stále více párů si ho zvolilo za vlastní.

"Svého přítele miluji. Jsme spolu už osmým rokem a náš společný život se stal v podstatě rutinou skládající se z práce, televize a víkendů u mých nebo jeho rodičů," říká čtyřiatřicetiletá Petra, manažerka v parfumerii.

"Jenže mě tak hrozně chybělo chodit na rande. Líčit se, hezky se oblékat, kupovat si nové prádlo, ale vzhledem k tomu, že jsme spolu byli denně, nic takového nehrozilo. Navíc už jsme se pomalu ani neměli o čem bavit. Tak jsme se rozhodli, že se od sebe odstěhujeme, uvidíme, jestli náš vztah má ještě cenu. Ale nemohli jsme bez sebe vydržet a začali jsme se občas večer vídat. Najednou jsme si toho měli zase tolik co říct a mám pocit, že jsme se do sebe znovu zamilovali. Shodli jsme se, že spolu chceme být, ale nechceme spolu bydlet. Zachránilo nám to vztah a vím, že on je ten pravý," dodává. Aniž by to Petra věděla, stala se mingle.

Trend svobodných domácností

Čeští psychologové, kteří se moderním životem párů a rodin zabývají v rámci projektu Zlaté chvíle, jsou překvapeni, jak se trend svobodných domácností postupně zabydlel i u nás. Má samozřejmě spoustu výhod jako samostatnost, nezávislost, čas na své záliby a přátelé, ale odborníci si nejsou jistí, zda má takovýto vztah šanci do budoucna. A zda je takové soužití stabilní.

Když se pár vidí jen párkrát do týdne, nepozná dokonale toho druhého tak, jako když spolu žijí. Přední psychologové se shodují na tom, že pro mladé lidi, kteří mají své zájmy a dobrou práci, je mingle styl ideální, ale horší je to u partnerů s dětmi, kde tento model naprosto rozvrací představu klasické rodiny.

"Takový vztah je hodně náročný na důvěru a rozhodně tento typ soužití nenavodí pocit bezpečí pro případné potomky," vyjadřuje se o mingle vztazích psycholog Petr Šmolka.

Podle něj je receptem na to, aby váš vztah nevyšuměl, společný čas strávený dohromady se známými či jinými rodinami, kdy jste v podstatě sami, ale i ve společnosti.

Žiju si svůj život a ty do něj můžeš patřit

"S manželem jsme spolu byli 25 let, když děti odrostly, měli jsme skutečnou krizi. Najednou jsme neměli jediný společný zájem. Skoro jsme na sebe nepromluvili a ani jeden z nás nebyl šťastný," vypráví pětačtyřicetiletá kosmetička Marie. "Nakonec se situace vyhrotila tak, že jsem se musela odstěhovat ke kamarádce. A najednou jsem se cítila znovu spokojená. Začala jsem chodit cvičit a za zábavou. Ale Mirek mi pořád chyběl. Tak jsem se s ním dohodla, aby se mnou začal chodit tancovat. Je to asi vtipné, nejsme přece jen nejmladší, ale opravdu nás to chytlo. Vídáme se jen při tanci, ale zatím nám to tak oběma vyhovuje. Jestli jsem mingle, to netuším, ale jsem šťastná."

Minulé generace byly vychovávány pod heslem "rodina je vše", dnešní mladí lidé ale v sobě mají také pořádnou dávku individualismu, touhy po svobodném rozhodování a seberealizaci a chcete-li i sobectví. Je však otázkou, jak se na tento trend budou dívat jejich děti a vnoučata a s jakým modelem přijdou za pár desítek let oni...