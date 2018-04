S přílohami se musí šetřit

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU ZDE

U čokolády či bonbonů je doporučení jednoznačné: úplně tyto pochutiny vyškrtněte z jídelníčku.

Ale přílohy rozhodně není možné kategoricky zakázat a na brambory či pečivo úplně zapomenout.

Zcela konkrétní doporučení ovšem také není možné stanovit. Velikost příloh a množství pečiva totiž musíte regulovat podle toho, jak rychle či pomalu se zbavujete nadbytečných kilogramů.

Při zdravém hubnutí byste v žádném případě neměli jíst méně, než kolik je stanoveno v jídelníčcích. Pokud však byste hubli více než jeden kilogram týdně, musíte si jednu porci příloh či pečiva přidat. V opačném případě byste totiž hazardovali se svým zdravím.

Ideální jsou vařené brambory

Jaké přílohy jsou pro zdravé hubnutí ideální? Které tělo dobře zasytí, dodají potřebné látky a zároveň si po nich nebudete muset povolit opasek? Nejlepší volbou jsou rozhodně vařené brambory anebo brambory vařené v páře, jejich glykemický index je totiž ze všech příloh nejnižší.

Velice dobře se osvědčují také těstoviny, zejména špagety. Musí být ovšem uvařené po italsku, to znamená ne příliš doměkka, měly by být takzvaně al dente. Proč? Jsou-li špagety rozvařené, jejich glykemický index stoupá a to je pak důvodem, proč po nich můžete mít brzy hlad.

Rýži určitě ne

Totéž ostatně platí i u brambor. Pokud je upečete v troubě (byť nasucho), jsou už méně vhodné. Jen výjimečně byste měli při hubnutí jíst rýži, její glykemický index je totiž vysoký stejně jako u klasické české přílohy - knedlíků.

Místo obvyklé přílohy si někdy můžete připravit jen zeleninu vařenou v páře nebo malou porci luštěnin. Jde jen o to si na novou přílohu zvyknout.