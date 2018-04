S novými vlasy si připadám sexy, říká čtenářka Romana

Čtěte také:

Jakmile skončil tým Rasta salonu se svou prací, přišlo na řadu líčení. Romanin obličej zářil s každým novým pramenem víc a víc, a tak už podle vizážistky Radky nepotřeboval příliš měnit.

Bylo třeba jen sjednotit tón pleti – tady je dobré přihlížet k odstínu vlasů, očí a samozřejmě ke kvalitě pleti. U Romany se make-upem lehce zakamuflovaly drobné vady kůže a barva se definitivně sjednotila až poslední vrstvou pudru. Než ale použila vizážistka pudr, dobarvila hnědou tužkou obočí, kombinovanými bílo-růžovo-vínovými perleťovými barvami vystínovala oči a mastnou růžovou tvářenkou zvýraznila lícní partie. Jemným kompaktním pudrem, o něco tmavším než make-up, pak zafixovala celou tvář, která tak získala sametově hebký nádech. Zbývalo ještě černou řasenkou zvýraznit už tak docela dlouhé řasy a mohlo se odjet fotit do nedaleké restaurace a klubu Občanská plovárna na břehu Vltavy.

První zkušenost udělala Romana se svými novými vlasy hned při cestě na Občanskou plovárnu a při zkoušení halenek a triček: "Foukal vítr a vlasy se mi lepily na obličej − je to nezvyk stejně jako strach, abych si je nevytrhla při převlékání." To se ale stát nemůže – k tomu je zapotřebí mnohem větší síla a tah.

Při focení se Romana cítila moc dobře. Užívala si to a pózovat pro ni nebyl žádný problém. "I když mě fotograf trošku musel navést, kam mám dát ruku… cítila jsem se skvěle a bavilo mě to."

K překvapení celého štábu se z ranní nenápadné milé mamky vyklubala během dne svůdná princezna, která se před objektivem chovala skoro jako profi modelka. Ani její sestra, která ji do Prahy doprovázela, ji nepoznávala.

"Mám dlouhé vlasy, jsem hezky nalíčená, připadám si pěkně a vše se točí kolem mě – tak se člověk chce předvést," vysvětlila Romana svou vnitřní proměnu. Nicméně to, že se v ní při focení probudila v dobrém slova smyslu pěkná koketa, prý neznamená, že se kvůli změně image začne v civilu jinak chovat a třeba vyzývavě oblékat.



"Jsem zvědavá, co řeknou lidé, protože jsem o své cestě do Prahy řekla jen svým nejbližším. Na pátek navíc chystám menší akcičku s bývalými kolegyněmi z práce – tak uvidíme."

Romana: Změna k lepšímu

Stále jste se svými novými vlasy spokojená?

Jsem maximálně spokojena a jsem strašně moc nadšená. Bála jsem se toho, protože jsem měla strach, že mi to nebude slušet. Ale naopak, mám z toho moc dobrý pocit a myslím, že mi to sluší a připadám si sexy. Možná je to tím, že to každý hodnotí pozitivně a říká mi, jak mi to sluší.

Jak jste se se svými novými vlasy sžila?

Dobře a rychle. Není nic, co by mi vadilo. Možná jen že se stále nemůžu pořádně podrbat − spoje jsou blízko hlavy, a tak to nejde moc dobře. Jinak není žádný problém.



Co na to okolí?

Všichni byli nadšeni. Když jsme přijely domů, tak na nás čekal můj manžel, který mi řekl, že mi to moc sluší a že je to moc pěkné. Zato dcera se na mě vůbec neusmála, na ostatní ano, ale na mě ne. Nejvíc ze všeho ji láká má ofinka, ale vlasů si vůbec nevšímá − to třeba přijde. Maminka byla mile překvapena. Nečekala, že to bude vypadat tak dobře. Samozřejmě jsem se všem pochlubila a poslala maily s fotkami a odpovědi byli pozitivní: že to byla změna k lepšímu a že mi to sluší více než krátké vlasy.

Máte stále strach z česání?

Nemám strach se česat, ale bojím se, aby mi nějaké prameny nevypadaly. Naopak se česu neustále. Nestojím pořád před zrcadlem, ale když už před ním jsem, tak je hned učešu a vyzkouším třeba culík nebo copánek. Nosím je ale většinou rozpuštěné, chci je ukázat.

Už jste si myla vlasy a jak to šlo?

Vlasy jsem si myla hned ten den večer, byla jsem zvědavá. Nebylo to moc příjemné, protože to byla najednou tíha a nepříjemně to táhlo, ale teď už to tak nevnímám. Také je to jiné umývat si dlouhé vlasy − dříve jsem mydlila jen pár vlásků a teď toho je více.

Brání vám nové vlasy v něčem?

V ničem. Jen z toho spaní jsem měla strach. Spoje zpočátku opravdu trochu tlačí, je to podobné jako při spaní v natáčkách, ale rychle si na to člověk zvykne a teď už nic nevnímám.

Co si myslíte a cítíte při pohledu do zrcadla?

Vypadáš opravdu hezky, sluší ti to a necháš si narůst svoje dlouhé. Chování a zvyky jsem nezměnila, ale připadám si skvěle a sexy, to se musím přiznat.

Manžel: Nové vlasy − víc vzrušení

Čekal jste takovou změnu u své ženy?

Zpočátku jsem měl trochu obavy, jak bude vypadat. Dosud jsem neviděl nikoho před a po prodloužení vlasů. Ale moje reakce byla pozitivní, oddechl jsem si, že to tak dobře dopadlo.

Líbí se vám teď víc?

Já bych řekl, že teď vypadá úplně jinak a líbí se mi pořád.

Je víc sexy?

Je na ní něco nového a tím pádem to přináší i více vzrušení.



Změnilo se třeba i něco jiného na vaší ženě?

Nemyslím si, že by se zatím něco změnilo kromě vlasů.

Vadí vám, že to nejsou pravé vlasy vaší ženy?

Ani ne. V podstatě to pravé vlasy jsou, takže tohle neřeším.

Vnímají muži obecně dlouhovlásky jinak než krátkovlasé ženy?

Nemůžu hovořit za ostatní, ale já osobně nevidím rozdíl, jestli dlouhé či krátké vlasy. Já spíš vnímám, jak působí komplexně, ne jednotlivé detaily.

