S novým výstřihem a hladší tváří si Vlasta přeje mladšího partnera

Často pracuje v noci a v zakouřeném prostředí, i když je sama nekuřačka. Vzhledem k rodinné situaci si navíc musela přibrat ještě další zaměstnání.

Třiapadesátileté Vlastě, matce tří dětí, chybí také partner. Ráda by vedle sebe v budoucnosti měla mladšího přítele, protože starší partner jí nevyhovoval. Stydí se ale za svá povadlá prsa a v obličeji ji trápí velké "pytle" pod očima. Těch si všiml i její trenér v posilovně. Právě on byl impulsem k tomu, že se do proměny přihlásila.

Vlastimila Kubínová (53) před proměnou

Tak jako všechny proměněné a omlazené dámy před ní, i Vlastimila vstoupila do nemilosrdné Síně pravdy. Od odborníků v čele s vedoucím lékařem Lubomírem Novákem a genetičkou Monikou Koudovou z Kliniky GHC se dozvěděla, co a jak by na svém životním stylu měla vylepšit

Vlasta je jednou z mála proměňovaných, která nekouří, takže se tu dočkala pochvaly. Genetické vyšetření totiž zjistilo, že má nižší množství detoxikačních enzymů, tím pádem by se její tělo karcinogenních látek z kouření zbavovalo těžko. Informace o genetických predispozicích jsou pro ni velmi cenné také proto, že nikdy nepoznala svého otce.

Tuk z hýždí pomohl v obličeji

Za hlavní estetické problémy považuje Vlastimila zmíněné "pytle" pod očima, unavenou pleť a hlavně povislá prsa.

"Pleť paní Kubínové je povadlá a na horních a dolních víčkách je nadbytek kůže," souhlasí primář plastické chirurgie kliniky Miroslav Krejča. K omlazení pleti zvolil unikátní a nejmodernější metodu současné estetické medicíny, s níž Klinika GHC přišla jako první: omlazení pomocí kmenových buněk.

Vlastimila Kubínová (53) před operací

Vlastimila Kubínová (53) před operací

Nejprve Vlasta podstoupila liposukci hýždí, odsátá tuková tkáň se zpracovala speciální technologií a posléze obohatila kmenovými buňkami a transplantovala do oblasti obličeje. "Tam kmenové buňky nastartují různé procesy vedoucí k regeneraci kůže. Zní to až neuvěřitelně, ale je to tak," tvrdí odborníci.

Kromě operace horních a dolních víček čekala Vlastu ještě modelace prsou. "Změníme jejich tvar a pozvedneme výš," říká plastický chirurg.

Za prsa se už nemusí stydět

S novými prsy byla Vlasta spokojená již krátce po operaci. Těší se, že už nebude muset v ložnici zhasínat a stydět se za svá prsa, která pro ni osobně kazila jinak hezké tělo.

Vlastimila Kubínová (53) po proměně

Lékař pacientce po operaci zakázal jakoukoliv fyzickou námahu, omezení měla trvat několik týdnů. Vlasta se ale jeho pokynů držela jen dva dny. Cítila se dobře, a tak místo domácí léčby vyrazila již třetí den do práce, a to rovnou na noční směny. Pobyt v zakouřeném prostředí způsobil otoky očí, ale jinak se rány hojily velmi dobře

Stomatolog tentokrát neměl tolik práce jako obvykle. Vlastimila má vlastní zuby, o které pečuje. Zubař Abdi Adeeb spravil několik kazů a zuby vybělil.

Poslední "štací" na Klinice GHC je ordinace dermatoložky Terezy Gabryšové. Vlastimila podstoupila peeling obličeje a zpevnění podbradku.

Vlastimila Kubínová (53) po proměně s dcerami, jejich kamarádkou a vnučkou

Vlasta se těšila i na samotný závěr proměny. Kadeřník prodloužil a zahustil její nekvalitní a léta odbarvované vlasy. S novými vlasy, s "kočičíma očima" od vizážistky Kateřiny Kornové a v trendových modelech od stylistky Heleny Bedrnové předstoupila před své tři dcery

"Dneska si připadám mladá a krásná," řekla Vlastimila po proměně. Největší radost má ze znovu pevných prsou.

Řídí se radami lékařů a těší se na muže svých snů. Na letní dovolenou vyrazí v nových plavkách a doufá, že už to tentokrát nebude jako obvykle, s kamarádkou.

Vlastimila Kubínová (53) před proměnou

Vlastimila Kubínová (53) po proměně

