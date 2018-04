S některými muži za ruku až po svatbě

"Ajťáci" jsou sympatičtí kluci a rozhodně se s nimi člověk nenudí, ale vztahy k ženám jim činí lehké obtíže.

Čím to je? Víc než komunikaci s lidmi se "ajťáci" většinou věnují úzce profilovanému technoidnímu oboru. I většina mužů se raději baví o silných autech než o procesorech a grafické kartě. "Ajťáci" se nejlépe cítí mezi svými, a tak nevyhledávají společnost lidí, kteří jim nerozumí.



V pubertě řešili spíše rekordy v Dukovi a nejlepší strategie třeba v Duně II. Už tím se trochu separovali od běžných teenagerských radovánek.

Chcete-li získat přízeň "ajťáka", nemusíte umět programovat v "céčku" a znát HTML kódy. Komunikaci začněte přes icq nebo emaily, přes internet jsou většinou méně plaší. Na krku nenoste drahé šperky ani módní šátky, ale poslední model mp3 přehrávače. Pokud ho chcete zaujmout, buď se musíte stýkat už pár měsíců, a nebo byste měla mít v ruce iPhone. Pak se může ale nepozorně prozradit, že nezve na rande vás, ale váš nový iPhone.

Zdrženlivost vám může nejprve připadat milá, ale když už slavíte třetího Silvestra spolu jen potřesením ruky, přestane vás to bavit. Získat potřebné sebevědomí je pro ně leckdy těžké. V počítači mají svůj firewall, který je brání před viry. V reálném životě žádná taková ohnivá zeď neexistuje a není jak se bránit zanesením viru jménem láska. Láska totiž může kompletně odpálit jejich software. Takže se do vztahů raději nepouštějí.

Vaše představa romantického rande je jiná než "ajťáka". Když už se stane, že vás konečně pozve do kina, určitě to bude na Hvězdné války nebo třeba na Star trek.



Romantické komedie se rozhodně nedočkáte. Když "ajťák" říká, že musí brzo domů, neznamená to, že ho čeká nějaká kráska na druhém konci města, ale doma už ho shánějí virtuální kamarádi, kteří čekají, jak si s nimi zahraje po síti "wofko" (world of warcraft). Vypadá to, že není na co žárlit a kamarádky vám budou závidět, že máte svého přítele doma a ne někde v hospodě. Ale často se stává, že ze svého drahého vidíte jen záda a přítomnost je pouze fyzická.

Jestliže se blíží vaše narozeniny, bylo by od vás pošetilé těšit se na boty, které jste před ním minulý týden hlasitě obdivovala ve výloze, dostanete buď flash disk, nebo zvukovou kartu. Místo vašich nových šatiček se bude u vás doma zaobírat upgradem vašeho PC a nadávat na to, jak špatnou máte počítačovou skříň, a že se nedá dostat ke komponentám. V tu chvíli už ví, co koupit k Vánocům, a rozhodně to nebude nová kabelka k vysněným botám, které jste si nakonec musela koupit sama.

Pohled na vaše hezké nohy "ajťáky" jistě potěší, ale nepřijde mu nijak důležité se tím zaobírat. Avšak když si s ním zahrajete třeba Counter Strike a Unreal Tournament, můžete mít na sobě třeba režný pytel od brambor a budete pro něj hvězdou. A když s ním strávíte víkend pařením jeho oblíbené střílečky, nebudete řešit jídlo a make-up, ale jen počet zastřelených, bude "navždy" váš.

Dámy, "ajťák" je chlap jako každý jiný. Fotbalový fanoušek by teď seděl u EURA a jen z povzdálí by vnímal vaši přítomnost. Každý chlap má své zájmy a někdy je potřeba napočítat si minimálně do deseti, abychom se uklidnily, ale co se dá dělat.....