S muži to jde z kopce. Je nejvyšší čas na změnu

Být mužem je rizikový faktor.. Muži žijí v průměru o šest let méně než ženy. V každé věkové kategorii "od kolébky do hrobu" je jejich úmrtnost vyšší.

Muži často ztroskotají v oblasti intimních vztahů. Přes 40 % manželství končí rozvodem a ten ve čtyřech případech z pěti iniciují ženy.

Přes 90 % násilných skutků je vykonáno muži a 70 % obětí jsou muži.

Přes 85 % dětí se studijními problémy jsou chlapci.

Mladí muži (od 15 do 25 let) mají třikrát větší úmrtnost než ženy stejného věku a těmto úmrtím by přitom často bylo možné zabránit - nejčastější příčinou jsou nehody motorových vozidel.

Muži tvoří 80 % bezdomovců.

Mezi vězni je 90 % mužů.

Hlavní příčinou smrti mužů od 15 do 44 let je sebevražda. Zdroj: Steve Biddulph: Kniha o mužství (Portál)