S mapou Prahy po stopách originální české módy Prahy

Osm tuzemských autorských značek (například Navarila-design, Timoure et Group, Studio HH, Bohéme, Tatiana, či If Ivany Follové), se spojilo do aliance Czech Fashion Centre. Jeden z nápadů je prezentovat naše hlavní město vedle všech přívlastků také jako módní mekku.

Pěšky lze snadno přecházet od jednoho butiku ke druhému. Stačí procházka magickým trojúhelníkem pražských ulic Dušní, V Kolkovně, Elišky Krásnohorské, Dlouhé a Ungeltu za Týnským chrámem.

První akce je pro módní nadšence připravena na podvečer v úterý 12. září, kdy se v centru Prahy otevřou brány jejich butiků. V každém z nich čeká na zájemce program a také samotní návrháři. S nimi můžete konzultovat jejich nové kolekce pro příští sezónu nebo jim přímo svěřit své proporce a nechat si ušít originál podle Vašich představ.

Butiky najdete podle mapky (ve fotogalerii nebo na stránkách Czech Fashion Centre.

Pro čtenářky ONA.iDNES.cz otevřeme ve čtvrtek 14.9. módní poradnu Hany Havelkové.