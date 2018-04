S magazínem Ona se rozdávaly věnečky. Cukrářka prozradila recept

Iva Strnádková začala minulou sobotu a měla na práci šest dní. Aby všechno stihla, přizvala si na pomoc tři kamarádky důchodkyně. Zapálily si prý k práci svíčku a povídaly si. „Bylo to jako dřív, když se dralo peří,“ směje se paní Strnádková, která před 17 lety vyměnila kancelářskou práci za cukrárnu.

„Ráda jsem pekla, milovala jsem kremrole a čokoládové košíčky, a tak jsem se rozhodla podnikat,“ vzpomíná na začátky soukromé cukrárny Venezia, kterou si otevřela v rodinném domě. „Dneska už sladké moc nejím. Když celý den sladké čucháte, nemáte už pak na něj chuť a dáte si raději třeba šunku,“ směje se.

Zvykla si na dřinu a zodpovědnost. Je prý spíš typ sova, takže vydrží péct třeba do tří do rána. „Ale nevstanu dřív než před sedmou,“ říká. A protože maturovala na střední škole ekonomické, vede si sama i účetnictví. S celým provozem jí pomáhají jen tři lidé. „Cukrářství mám ráda, ale někdy je toho tolik, že jsem se musela naučit spát na povel: deset minut a zas do práce. Nejpracnější ze všeho jsou minidortíčky a pochopitelně cukroví,“ říká.

Všechno její pečivo je prý zaručeně domácí. „Používám ve velkém recepty, které jsem dřív pekla doma v malém. I na Vánoce máme doma na stole totéž, co si u nás lidé koupí.“

Kromě toho, že čtyři šikovné dámy ořechové věnečky s čokoládou napekly, musely je ještě po jednom nasáčkovat. V pondělí ráno od 7 do 10 hodin totiž pražští kameloti nabídnou v ulicích města ke každému ze sedmi tisíc výtisků magazínu Ona Dnes jeden věneček od paní Strnádkové.

OŘECHOVÉ VĚNEČKY ZDOBENÉ ČOKOLÁDOU

* 500 g hladké mouky

* 200 g cukru moučka

* 300 g másla nebo Hery

* 100 g mletých oříšků (arašídy a vlašské)

* polovinu prášku do pečiva

* 1 vejce

* citronová kůra z půlky citronu

* lžička skořice

* čokoláda na polevu

Vše smícháme a vypracujeme těsto. Pomocí strojku můžeme tvořit věnečky nebo těsto vyválíme a vykrajujeme tvary, které po upečení smáčíme v čokoládě.