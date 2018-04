S léky na bolest raději šetřete

Neubližujte si léky proti bolesti Téměř každá bolest se dá léčit. Ne vždy je to jednoduché. Na co si dát u analgetik pozor, radí anesteziolog Nemocnice Na Homolce Ivan Vrba. • Ani acylpyrin není nevinný

Acylpyrin, stejně jako ostatní léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, účinně pomáhá při slabší a středně silné bolesti. Narušuje však sliznici v zažívacím ústrojí a přispívá ke vzniku vředů. Může proto vzniknout nebezpečné krvácení. • Někdy je dobré si připlatit

Lidé, kteří nesmějí kvůli nebezpečí krvácení brát běžná analgetika, se mohou uchýlit ke skupině léků na předpis zvaných koxiby. Mírní bolest, aniž výrazně poškozují trávicí trakt. Jsou však relativně drahé a mohou způsobit cévní komplikace. • Pro děti raději paralen

Dětem do 12 let se léky s kyselinou acetylsalicylovou vůbec nemají dávat. Od lehčí bolesti dětem uleví paralen. Dodržujte dávkování, příliš vysoké dávky však mohou poškodit játra. • Na bolest hlavy triptany

Pokud vám běžná analgetika při bolesti hlavy nepomáhají, může vám lékař předepsat lék ze skupiny triptanů, působící přímo na příčinu migrény. • Bolesti zubů předcházejte

Bolesti zubů lze tlumit obklady anebo silnějšími analgetiky, slabšími opioidy (například tramal), či sloučeninami paralenu s kodeinem (korylan). • Když bolí záda

Za problémy se zády jsou častěji psychosociální problémy než fyzická postižení. U akutních bolestí je třeba vyloučit nebezpečné příčiny (zlomeniny, záněty, nádory, neurologická postižení). Akutní bolest se tlumí běžnými léky. Léčba chronických je složitější a účastní se jí i psycholog. • Nebojte se opioidů

Hodně lidí se trápí, protože se bojí silných léků proti bolesti - opioidů. Zbytečně. Tyto léky však musí být správně naordinované, správně používané a lékařem kontrolované.