S kočárkem ve vlaku: pohoda, nebo horor?

"Do kupé s kočárkem nesmíte," sdělila jí neurvale zaměstnankyně Českých drah, ačkoliv se cestující nacházela v liduprázdném vagónu určeném pro matky s dětmi. Velice arogantních odmítnutí, zákazů a prohlášení, ať už pravdivých, či ne, si od nechotné paní v uniformě během cesty vyslechla ještě několik.

Hned na nádraží matku s dítětem velmi nekompromisně a tvrdě odmítla do vlaku vpustit po nákladní plošině a nechala ji prodírat se s kočárkem po úzkých schůdcích. Poté po ní nesmyslně požadovala za kočárek s dítětem jízdenku a nakonec jí zakázala mít rozložený kočár s ještě nechodící dcerou, která právě usínala, ve zcela prázdném kupé.

Matka s dítětem nakonec skončily v chodbičce, kde ovšem holčička nemohla kvůli hluku usnout a plakala, a tak nakonec na tzv. předsádce cestovaly její golfové hole samy a maminka vezla spící dítě z Plzně až do Prahy na klíně ve vagónu pro běžné cestující, nemohla se pohnout ani si zajít na WC. Drážní zaměstnankyně si navíc ženu během cesty vždy, když procházela kolem, nadále dobírala a "vychutnávala" a to, že ve vagónu pro matky s dětmi cestovali čtyři další lidé bez dětí, ji naopak vůbec nezajímalo.

"Cestovala jsem takto už poněkolikáté a vždy jsem se setkala s pochopením a ochotou vlakového personálu," podivuje se Michaela Vondrová nad arogantním chováním paní. Nešlo tu ani tak o to, kdo měl, či neměl pravdu, ale o způsob, jakým drážní zaměstnankyně, jež navíc odmítla sdělit své jméno, s cestující od začátku jednala. K částečné satisfakci nakonec došlo, přednosta stanice v Klatovech se za neomalené chování své podřízené ihned po oznámení celé záležitosti omluvil.

Naštěstí se takové případy nedějí každý den, z vlastní zkušenosti vím, že se výpravčí i průvodčí k matkám chovají většinou vstřícně a sem tam zamhouří oko i nad nějakým tím předpisem. Pokud už však k takové vyhrocené situaci dojde, jak se zachovat? Jaká závazná pravidla pro cestování matek s dětmi v kočárku ve vlaku tedy platí, v čem se uniformovaná paní mýlila a v čem měla pravdu?

Jiný vlak, jiný mrav

"Kočárek s dítětem je možné přepravovat ve všech vlacích," říká Markéta Krausová z tiskového oddělení Českých drah. Ovšem ne všechny vlaky, které se pohybují po českých kolejích, jsou pro takovou jízdu vhodně uzpůsobeny. Mnohdy problém nastává už při vstupu do vlaku, který je tak úzký, že některá vozítka jím, aniž by byla složena, neprojdou. Pokud matka cestuje sama, pak je složení kočáru, v němž leží dítě, nadlidským úkonem. "Loni jsme jeli na výlet z Chebu do Plzně. Na nádraží jsme poté, co přijel vlak, zjistili, že dveřmi rychlíku s naším sportovním kočárkem vůbec neprojedeme. Vrátili jsme se proto domů a jeli nakonec autem," vypráví svůj zážitek matka tehdy roční dcery Eva Marešová.

Zřejmě nejlépe jsou k cestování vlakem přizpůsobeny takzvané pantografy, které mají široký vstup bez schodů. Ve starých typech je možné zaparkovat kočárek s dítětem téměř na každé plošině vlaku a na delší cesty jsou navíc na každé straně vlaku hned na kraji vagónu dvě čtveřice sklápěcích sedadel nebo dvě řady podélných sedaček, kde je možné postavit kočárek a zároveň si sednout. Na každém z tzv. představků lze cestovat i v nových typech pantografů, které jsou známy jako City Elefant, přičemž za každou kabinou řidiče je samostatné kupé pro kola a kočárky se šesti či osmi sklápěcími sedadly.

Pantografy ovšem jezdí většinou jen na kratší vzdálenosti. Co dělat, když plánujete několikahodinovou cestu? Některé spěšné vlaky a rychlíky jsou vybaveny prostorem pro kola a kočárky nebo nízkopodlažní částí, jiným však tento "luxus" chybí. Navíc kapacita těchto prostor je značně omezená, a pokud se kočárků sejde více, máte smůlu. "Matka může stát s kočárkem v představku, ale na delší cestu doporučujeme dítě z kočárku vyndat a kočárek dát do služebního vozu nebo ho složit," vysvětluje Markéta Krausová a dodává: "Pro matku by nebylo pohodlné, kdyby musela na dlouhé trase stát u kočárku." Jenže mít dítě, které má určité potřeby, několik hodin na klíně, je rovněž nemyslitelné. Co teď?

ČD: Rozložený kočár být v kupé nesmí

V tomto případě by určitě ideálním řešením byla možnost zaparkovat kočárek v kupé, samozřejmě pokud by se sem vešel a vlak byl byl poloprázdný, takže kočár by nezabíral místo dalším cestujícím. To byl i případ maminky Michaely. Vlakový personál většinou nic proti tomuto řešení nenamítá; sama jsem takto jela s kamarádkou celou cestu z Prahy do Ostravy a nikdo neprotestoval, naopak průvodčí nám ještě ochotně pomohl z vlaku i do vlaku. Podle Markéty Krausové však mít rozložený kočárek s dítětem v kupé s odvoláním na přepravní řád ministerstva dopravy přípustné není.

Z Vyhlášky o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu z roku 2000 i ze Smluvních přepravních podmínek ČD ovšem fakt, že by se takto nemělo "parkovat", vyplývá jen velmi volně, paragrafy zde nejsou zcela jednoznačné a přesně definované. Dětský kočárek je tady totiž řešen jen v několika velmi úzce vymezených podobách - coby ruční zavazadlo, spoluzavazadlo pro spolucestující dítě nebo bez dítěte. A v podstatě jde jen o pouhý fakt jeho momentální "rozloženosti", či "složenosti".

Složený dětský kočárek je ručním zavazadlem, které má mít jeho majitel u sebe nebo jej "lze případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem". Pokud je kočárek rozložen, jedná se (ať už v něm je, či není dítě) o tzv. spoluzavazadlo, které "svým charakterem vyžaduje přepravu na zvlášť určeném místě", a může cestovat buď s jeho majitelem, nebo odděleně. Pokud se jedná o kočárek pro spolucestující dítě, je přeprava obojího vždy zdarma, za kočárek bez dítěte se platí 26 Kč. Kočárky mají navíc vždy přednost před ostatními zavazadly, například jízdními koly.

Nad vágními formulacemi obou vyhlášek by se sice dalo polemizovat, ale obecně s možností rozloženého kočárku v kupé v rámci "duchu zákona" evidentně počítáno spíše není. Je to však škoda, neboť to na dlouhé trase vždy znamená velké nepohodlí jak pro matku, tak pro dítě - tedy mít buď miminko po celou cestu na klíně, nebo stát s kočárkem v hlučném prostoru předsádky a nemoci si sednout. Nehledě na českou specialitu, která vypadá v reálu tak, že pokud si sednete do kupé a neuschováte kočárek do služebního vozu nebo ho nesložíte (s dítětem v náručí bez pomoci nemyslitelné), celou cestu trnete, zda vám jej z nástupního prostoru někdo právě náhodou nekrade.

Pendolino: boj o místo pro invalidy

Stejné problémy nastávají dokonce i při cestování moderním rychlovlakem Pendolino. Ani tady projektanti zřejmě příliš nepřemýšleli a navrhli odkládací prostor pro prázdné kočárky v chodbě oddělené od sedadel pro matky s dětmi. Pokaždé tak před odjezdem Pendolina propuká boj rodičů s dětmi o místo určené invalidům, neboť jedině tam se dá sedět vedle zaparkovaného kočárku. Bohužel se sem vejdou maximálně dva a místo si dopředu s jistotou rezervovat nelze, neboť místenku na něj je možné prodat pouze zdravotně postiženému jedinci a jen výjimečně tento fakt prodavači na přepážce nevědí a místenku vám na kočárek prodají.

Cestování po kolejích s malým dítětem, které ještě nesedí, nechodí a nevysvětlíte mu, že má teď vydržet, neboť skládáte kočár a někam ho ukládáte, je někdy zvláště po absolvování všech schoďišť a dalších bariér a nástrah mnohých nádraží noční můrou, především pokud není po ruce pomoc. Vězte však, že lidi od dráhy o ni poprosit můžete. "Naši zaměstnanci jsou instruováni, aby v případě, kdy jim to nebrání ve výkonu pracovních povinností, matce pomohli," říká k tomu Markéta Krausová z tiskového oddělení ČD.