S jeho otcem mu podvádíme matku aneb příběh jako z telenovely

Po měsíci mě pozval na večeři, potom na skleničku, bylo to milé. S nikým jsem v té době nechodila, tak jsem přijala.

Nechodili jsme spolu, ale občas jsme si někam vyrazili a jednou jsme trochu víc popili a probudili se ráno v posteli. Pavel to bral asi vážněji než já, ale říkala jsem si, že je to jeho věc, a dál jsem brala náš vztah s nadhledem.

Občas jsme se spolu vyspali, ale já to jako chození nebrala. Začaly prázdniny, trávila jsem čas dlouho do večera v kanceláři, protože mě doma nikdo nečekal a kolegové si brali dovolenou. I šéf vysedával dlouho do noci, tak jsme spolu několikrát zašli na večeři. Objevila jsem v něm nejen báječného společníka, ale také úžasného muže. Imponoval mi svými zkušenostmi, jak byl šarmantní a pozorný a zajímal se o mé zájmy, nemluvil jen o sobě, ale uměl i naslouchat. Okouzlil mne.

Fakt, že je to Pavlův otec, trochu komplikoval situaci. Ze začátku jsem si s tím nelámala hlavu, říkala jsem si, že vzhledem k tomu, že je Jirka ženatý, prozrazení nehrozí.

Postupně jsem s Pavlem ukončila vztah a začala se scházet jen s Jirkou. Pavel se ovšem nemínil vzdát. Neustále mne pronásledoval, telefonoval mi, chodil za mnou do kanceláře, čekal na mne, když jsem se snažila vyklouznout na oběd. Nedalo se nic dělat, musela jsem mu říct, že miluju jiného muže. Pak teprve začalo to pravé peklo a Pavel začal slídit, kdo je můj nový nápadník. Brzy na to přišel.

Teď vyhrožuje, že to řekne své matce. Jirka zatím není připravený na rozvod a velmi by mu to zkomplikovalo situaci. Pavlova matka je ze zámožné rodiny a mohla by Jirku zničit. Pavel mě teď vydírá. Buď se k němu vrátím, nebo všechno prozradí. Nevím, co mám dělat. Miluju Jirku a nechci, aby byl nešťastný, ale na druhou stranu, nemůžu přeci chodit s Pavlem jen proto, že mne k tomu nutí okolnosti. Poraďte mi, prosím:

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 4193