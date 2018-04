S hubnutím pomohou krémy se skořicí, mátou i kofeinem

Je libo skořice, chilli papričky nebo zázvor?

V krémech se používají skořicové silice, které silně prokrvují pokožku a zahřívají tkáň do hlubší vrstvy. Teplem se rozšíří cévy a usnadňuje se tak odplavení tukových buněk. Vaše pokožka může po použití silně zčervenat.

Masážní oleje se skořicovou silicí využívají v kosmetických salonech k zeštíhlovacím tlakovým zábalům. Kosmetička gelem potře jednotlivé partie a zabalí je do fólie. Silice ale mohou na citlivé pokožce způsobovat alergie, proto kosmetičky raději používají výtažky z chilli papriček. Podobné zahřívací účinky mají i zázvorové silice.

Přípravkům, které silně prohřívají kůži a roztahují tak cévy, by se měli vyhnout ti, kteří mají problémy s krevním oběhem a křečovými žilami.

Kofein, nebo maté?

Kofein je známý odvodňujícími a povzbuzujícími účinky. Rozproudí látkovou výměnu a odbourávání tuků. Na stejném principu pracují také výtažky ze zeleného čaje a yerba maté s vysokým obsahem kofeinu, oblíbená to bylina kovbojů v Argentině (gauchos), stejně jako indiánů pro silné povzbuzující účinky.

Mořské řasy a bahno bojují proti centimetrům

Z mořských řas se využívají hlavně vitaminy C a B, minerály a jód, který stimuluje látkovou výměnu. Jejich účinky vyzkoušejte v zeštíhlující mořské koupeli, kterou si můžete dopřát i doma ve vaně. Do příjemně teplé vody rozmíchejte jemně rozemleté řasy (seženete v e-shopech na internetu, stačí do vyhledavače zadat heslo mořské řasy koupel) a v téhle lázni odpočívejte a relaxujte několik dlouhých minut.

Aby aktivně působící látky z řas zabraly, je důležité, jak jsou zpracovány. Značka Thalgo je dodává jako umletý prášek, který je tak jemný, že se při koupeli dostane přes póry do organismu, kde zrychlí krevní oběh a metabolismus.

V salonech můžete vyzkoušet zábalovou metodu Universal Contour Wrap, využívající teplý roztok z mořského bahna z Mrtvého moře s přírodními minerály. Kosmetička vás pevně zabalí do obinadel namočených v tomto roztoku a nechá látky pronikat do kůže. Teplé mořské bahno vytáhne škodlivé látky z tekutiny kolem tukových buněk, zatímco zábalová metoda formuje tukovou tkáň. Sice nezaznamenáte úbytek na váze, ale na centimetrech přes stehna ano.

Síla máty a kafru

Hlavní složkou máty je mentol. Když přípravek s ním rozetřete po pokožce, vyvolá chladivý efekt a do ošetřené partie putuje víc krve. Tím se zlepší okysličení tkáně pokožky, odcházejí z ní škodlivé látky a kůže se vypne.

Výrazně ochlazující a prokrvující účinky mají silice z kafrovníku. Kafr je součástí legendární masti Opodeldok na bolavé klouby. Princip zeštíhlujícího působení spočívá v tom, že kafr vytvoří ledový efekt, který donutí tělo ke zrychlení oběhového systému. Nedoporučuje se ale těhotným ženám.

Zpevňující krémy mohou vaši pokožku udělat krásnější a pevnější, ale nepronikají do nižších vrstev, proto si neporadí s hluboko uloženým tukem. Tady musíte přidat silnější zbraň - cvičení. A nic nezkazíte ani zdravým jídelníčkem.