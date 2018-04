S hladovým mužem se v posteli pouštějte jedině do snídaně

"S hladovým mužem není žádná legrace, natož nějaké to povyražení," říkávala s oblibou a přitom si své ruměné tváře zakrývala dlaněmi od mouky. Ačkoli má babička nebyla nikdy tou nevinnou stařenkou z pohádky (pod zástěrou nosila lesklé punčocháče a šátek si natruc motala kolem pasu), k jejímu oblíbenému rčení se nedávno připojili američtí vědci.

Jak často myslíme na sex?

Hlavním cílem výzkumu The Ohio State University bylo sledovat, jak často muži i ženy myslí na své lidské potřeby. Nebudeme si nic zastírat, největší pozornosti se těšila položka "sexu", která již při dřívějších měřeních zaznamenala zajímavé výsledky. Vedle zásadních existencionálních otázek (Jaký je smysl života? Co se stane po smrti? Jak zahynuli dinosauři?) si tak dnes společnost snaží rozluštit ještě zapeklitější téma: Jak často myslíme na sex?

Říká se, že u mužů je to co sedm sekund, ženy na sex myslí každou desátou vteřinu. Nebo ženy myslí na sex každých pět sekund a muži každých šest? Či ženy na sex vůbec nemyslí a muži na "to" myslí pořád?

Podle čerstvého výzkumu zamíří mužské myšlenky do světa sexu asi dvakrát za hodinu, ženy na sex myslí o polovinu méně často. I když je možné, že toto zjištění bude znovu zařazeno do řady zavádějících údajů, studie přinesla ještě zajímavější výsledek, který vypovídá zejména o mužských potřebách.

Jíst, spát a milovat

Muži prý myslí na sex stejně často jako na jídlo a spánek, a to dvakrát častěji než ženy. Je však velmi složité odhadnout, v jakém přesném poměru jsou tyto lidské potřeby u mužů zastoupeny - kdy muži myslí jenom na jídlo a kdy jsou zaměstnaní čirou sexuální fantazií.

Můžeme si tak jen představovat, co se odehrává v mužské hlavě: nahaté ženy si tu nejspíš zakrývají prsa šťavnatými steaky, hranolky jim zdobí ještě zajímavější části těla a takto oděné naklepávají polštáře, aby si připravily postel na sladký spánek.

Sex na lačno?

O žebříčku priorit v rámci mužských potřeb by mohla vyprávět má kamarádka Štěpánka: "Po roce vztahu s mým přítelem se vydělily dvě kategorie jasně hodnotící kvalitu našeho sexuálního života: máme dobrý sex a špatný sex. Nic složitějšího. Dlouho mi však trvalo zjistit, co bývá příčinou těch řekněme nepovedených okamžiků. Jednou, když jsme se vrátili z víkendu od jeho rodičů (s ještě teplými buchtami v ruksaku) a poté se milovali tak, jak se na "více než dobrou" kategorii sluší, se mi rozsvítilo. Špatný sex máme pouze tehdy, když má můj přítel prázdný žaludek! I když je trochu perverzní, že jedním z důvodů našeho skvělého milování byly často pochoutky napečené jeho maminkou, od té doby si vždy dávám záležet na předehře: šunkový chlebíček před sexem je pro partnera více než afrodiziakum."

To pravé uspokojení

Pořádně se najíst, trochu si zadovádět a vyspat se do růžova. Komu by se takový plán nezamlouval? Základní poučka pro dokonalou partnerku tedy zní: hladového muže lze uspokojit jen jedním způsobem – dát mu pořádně najíst.