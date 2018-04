S dietou podle krevních skupin nezhubnete

Každý z nás si sebou nese genetickou informaci, která je zodpovědná za kvalitu našeho trávení. Předpokládá se, že se tyto informace dají zjednodušeně určit z krevní skupiny.

Redukci váhy by mělo tvořit omezení lektinů, které každá potravina obsahuje. Ty, pokud jsou v rozporu s naší krevní skupinou, mohou působit v našem organismu jako alergeny a způsobovat problémy s trávením a nadváhou.

Základní princip této diety je v tom, že z jídelníčku primárně vyřadíme potraviny s vysokým energetickým indexem a hlavně konkrétní skupiny potravin, jakými jsou třeba přílohy, mléčné výrobky či uzeniny.

Zjednodušeně lze říci, že majitel konkrétní krevní skupiny by měl jíst takové potraviny, které účinně redukují tělesnou váhu díky snášenlivosti. Existuje však tvrzení odborníků, že dieta účinná není. Dochází ale logicky k úbytku váhy už z důvodu snížení kalorického příjmu. Výhodou je i to, že její uživatelé začnou přemýšlet nad tím, co sní a hlídají si i pravidelnost jídla.

Za rozbor můžete zaplatit tisíce

Pakliže se rozhodnete získat hlubší informace o vztahu vašeho organismu ke konkrétním potravinám, můžete se obrátit na vybrané soukromé kliniky, které se zabývají anti-ageing medicínou.

Zde vám lékaři z krevního obrazu provedou podrobný test na potravinovou intoleranci, jehož výsledek vám prozradí, které potraviny by se měly vyřadit z jídelníčku, neboť je tělo obtížně zpracovává či dokonce je nesnáší. Výsledkem správného dodržování diety by mělo dojít k lepšímu trávení doprovázené úbytkem hmotnosti. Tyto testy jsou plně hrazeny klientem a stojí okolo 20 000 Kč.

Další, řekněme levnější variantou, jak o sobě zjistit informace spojené s potravinovou tolerancí, jsou lékaři alergologie či imunologie. Ti by vám, na základě vaší stížnosti na špatné zažívání spojené s podezřením na intoleranci některých potravin, měli udělat krevní test. Tento úkon by měl být alespoň částečně hrazen pojišťovnou, je však potřeba počítat s doporučením dalšího vyšetření trávicího traktu.

Rozdělení potravin dle konkrétních skupin

Každá krevní skupina podle diety toleruje určitý typ potravin, stejně tak je to i s jejich nesnášenlivostí.

Skupina 0

- může jíst hodně masa, zeleniny, rýži, luštěniny

- nepovolují se obiloviny, mléčné výrobky a ořechy

Skupina A

- v jídelníčku by měla převažovat strava rostlinného původu, rýže, luštěniny a minimální množství libového kuřecího a rybího masa

- povoleny nejsou mléčné výrobky, maso, uzeniny a tučné výrobky

Skupina B

- doporučují se mléčné výrobky, maso, vejce, rýže a zelenina

- zakázáno je drůbeží a vepřové maso, obiloviny a luštěniny

Skupina AB

- lze kombinovat potraviny rostlinného původu, mléčné výrobky, libové maso, vejce a luštěniny

- nepovoluje se hovězí a vepřové maso a tučné výrobky

Jak dietu vidí odborník na výživu

"I když má řada lidí stejnou krevní skupinu, nemůžeme říci, že zákonitě všichni budou mít stejnou reakci na konkrétní potraviny. Není zaručeno, že každý majitel krevní skupiny 0 bude mít zaručeně intoleranci laktózy a nebude snášet borůvky a podobně," vysvětluje výživová poradkyně a trenérka fitness Centra krásy Bomton Linda Procházková.

"Každý má jiné stravovací návyky, které u nás vznikají již v prenatálním věku a které získáváme především podle stravovacích návyků našich rodičů. V dietě je velice důležitý správný výběr potravin, ale myslím, že vybírat si potraviny podle krevní skupiny, je velice omezující," dodává Procházková.

"Tato dieta je jedna z mála, která našemu tělu nijak neuškodí, ale při jejím dodržování není výsledek stoprocentně zaručený. Aby nastal úbytek váhy, je zapotřebí změnit stravovací návyky nastálo a ne pouze vyloučit nebo naopak přidat potraviny podle naší krevní skupiny."