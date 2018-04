S dětskou obezitou bojujte v kurzech

Batolata si zadělávají na obezitu Dnešní batolata se příliš málo batolí a riskují tak, že z nich v dospělosti budou tlouštíci. K takovému překvapivému závěru dospěli vědci z Glasgowské univerzity. Lékaři si obvykle nedělají starosti o to, zda se děti do pěti let dost pohybují a cvičí, protože děti jsou od přírody dostatečně aktivní na to, aby zůstali zdravé. Nicméně vědecký tým z Glasgowské univerzity v čele s Johnem Reillym pozoroval 80 tříletých dětí a s překvapením zjistil, že jejich životní styl je sedavý. Typické kvantum každodenní fyzické aktivity mezi skotskými dětmi bylo podle výsledků výzkumu, uveřejněných v lékařském časopise The Lancet, 20 až 25 minut - stěží třetina potřebného pohybu. "Zvýšená fyzická aktivita musí být součástí jakéhokoliv úsilí o prevenci obezity. Změnit chování s cílem předejít tloušťce je snazší než léčba už získané obezity," říká k tomu James Hill z Centra pro lidskou výživu Coloradské univerzity. K tomu, aby většina lidí přestala tloustnout, je podle doktora Hilla zapotřebí jen drobných změn v životním stylu. Zhruba 90 procent dospělých v USA by mohlo přestat přibírat, pokud by denně zkonzumovali o 100 kalorií méně nebo udělali o 2000 kroků víc.