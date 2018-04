S čím ženy nejčastěji chodí ke gynekologovi

"Bohužel mnoho žen preventivní prohlídky zanedbává . Myslí si, že když je nic nebolí, tak jsou zdravé," popisuje gynekoložka Xenie Preiningerová. Dodává ale, že většina onemocnění probíhá nejprve skrytě, bez zjevných obtíží. "Každoroční prevence má velký význam zejména kvůli rakovině děložního čípku. První změny v organismu mohou být totiž vidět i několik let před tím, než propukne vlastní onemocnění." Některé ženy podle Preiningerové přitom nenavštíví gynekologii i dvacet let. Často jde o dobu od posledního porodu.

A kvůli kterým obtížím tedy ženy nejčastěji navštěvují gynekologa? "U svých pacientek nejčastěji řeším svědivé výtoky, bolesti v podbřišku, záněty pochvy, mykózy nebo cystu na vaječníku. Staráme se o riziková těhotenství, ale i např. sledujeme rakovinový nález dělohy," vyjmenovává Preiningerová.

Zánět pochvy a zevních rodidel

Svědění a pálení, které se zhoršuje při sexuálním styku nebo močení. Zarudlý a oteklý poševní vchod a tmavší, hutnější, hrudkovitější výtok. Takové jsou základní známky zánětu pochvy a zevních rodidel. Nejedná se přitom o výjimečnou věc. Pokud se tedy příznaky objeví, není důvod vyčkávat, onemocnění samo od sebe totiž nezmizí. Podle lékařky Dagmar Makalové onemocní tímto zánětem každá žena průměrně jednou až dvakrát ročně. Příčinou jsou zvláště kvasinky rodu Candida albicans, které jsou normální součástí mikrobakteriálního osídlení pochvy u řady žen. Samotná jejich přítomnost ale nemusí znamenat onemocnění. Potíže vznikají ve chvíli, kdy se v důsledku porušení rovnováhy poševní mikroflóry kvasinky přemnoží. To má za následek zánět v poševní sliznici.

Co se tedy v těle děje špatně, že k přemnožení dochází? Hovoří se především o léčbě antibiotiky, nedostatečné osobní hygieně, celkovém oslabení organismu, na který dopadá stres a vyčerpání, ale i hormonální změny v období těhotenství nebo před menstruací.

"Kvasinkami jsem od porodu opakovaně trpěla přes pět let. Zkoušela jsem všechno možné. Nakonec jsem omezila konzumaci sladkého a teď mám už několik let pokoj," svěřuje se pětatřicetiletá Jitka S. Kvasinky ale také pozitivně reagují na různé alergie, od holicí pěny, mycí gel přes prezervativ po nový prací prostředek. Léčba tohoto onemocnění není složitá, nejčastěji lékař předepisuje antimykotika ve formě mastí, čípků či krémů a doporučí během léčby sexuální abstinenci. Partner by se měl léčit zároveň se ženou. Bývá totiž nositelem infekce a přenáší tak infekci sexuálním stykem opět do pochvy vyléčené ženy. Stává se, že se zánět po nějaké době opět vrátí. Ženy, které jsou náchylnější k infekcím, by se tedy měly vyvarovat faktorů, které k rozvinutí infekce napomáhají: mezi tyto patří zejména parfémovaná mýdla, horké koupele, mokré plavky, koupání v rybnících apod.

Krvácení

Každé krvácení, hnědý výtok nebo slabé špinění, které se vyskytuje mimo pravidelnou menstruaci, není dobré podceňovat. Výjimku tvoří pouze slabé krvácení uprostřed cyklu, které může být důsledkem hormonálních změn spjatých s ovulací. Je-li cyklus delší než třicet pět dní a kratší než tři týdny, můžeme cyklus považovat za nepravidelný. Vyšetření gynekologem je na místě, zvláště pokud se krvácení týká děvčátek, která dosud nezačala menstruovat, ale také žen v období těhotenství nebo přechodu.

Krvácení z pochvy se může objevit už i u miminek a malých slečen. Bývá spjato se špatnou srážlivostí krve, se sexuálním zneužitím, zraněním či vaginálním podrážděním. Za krvácení u dospělých žen mohou často různé druhy cyst a nádorů, krvácení po užívání nitroděložního tělíska (IUD známé jako DANA), hormonální nerovnováha či onemocnění zvané endometrióza, při kterém se děložní sliznice vyskytuje mimo dělohu.





Bolesti v podbřišku

U těhotných žen může krvácení značit mimoděložní těhotenství či to, že nastala porucha vývoje těhotenství. U post menopauzálních žen se krvácení spojuje s vedlejším účinkem hormonální léčby nebo s jistými druhy cyst a nádorů. Týkat se ale může i rakoviny děložního čípku nebo podráždění poševní sliznice. Lékaři upozorňují, že pozdější stadium rakoviny děložního čípku se projevuje krvácením po pohlavním styku. Někdy krvácení způsobí i zesláblé pánevní svalstvo, které způsobí vyhřeznutí dělohy. Odborníci upozorňují, že za konzultaci s lékařem také stojí příliš silná menstruace nebo menstruace trvající déle než týden.

I bolest "břicha" může souviset s gynekologickými potížemi. Klasickou "ženskou" bolest v podbřišku zná téměř každá žena, objevuje se před nebo během menstruace. Bolest v podbřišku ale může být rovněž signálem onemocnění vnitřních rodidel nebo endometriózy, onemocnění, při kterém se částečky výstelky dutiny děložní nachází mimo tuto dutinu. Tyto částečky se oproti normálu nachází prakticky kdekoliv, např. v oblasti pánve či sleziny.

Onemocnění se projevuje právě bolestivou menstruací, bolestmi v podbřišku nebo bolestmi při pohlavním styku. Že se nemoc nemá podceňovat, dokazují zjištění, podle kterých může být endometrióza příčinou neplodnosti.



Podobně jako krev mohou bolesti v podbřišku signalizovat u těhotných žen možný samovolný potrat nebo mimoděložní těhotenství. Žena se na gynekologii podrobí vyšetření v podobě proklepu, prohmatu. Pokud lékař uzná za vhodné, může doporučit rentgenový snímek nebo vyšetření endoskopem. Není vhodné užívat léky proti bolestem, které mohou maskovat příznaky některých vážných onemocnění.