S čím si muži prý hlavu nelámou

Pro všechny poruchy tohoto typu se používá termín erektilní dysfunkce. Příčiny jsou různé, ale výsledek vždy žalostně stejný: nedostatečně intenzivní a nedostatečně dlouhá tvrdost penisu, potřebná k uspokojivému pohlavnímu styku. Pány, které tohle neštěstí potká, většinou vůbec nezajímají řeči o tom, že k pěknému sexuálnímu životu nemusí nutně mít ztopořený úd a klasickou soulož jak z učebnice. Chtějí vědět, proč, co s tím a kudy z toho ven.

Za leccos můžou cévy

S erekcí, velmi delikátním a jemným procesem, si většinou muži hlavu příliš nelámou - dokud je všechno v pořádku. Stačí však nepatrná kolize, a sebedůvěra se zhroutí. Negativní roli sehrává navíc skutečnost, že i pro ojedinělé výkyvy se používají termíny jako selhání, fiasko, neschopnost. Od neúspěchu je jen krůček k nejistotě a k šílenému bludnému kruhu, kdy se muž pouští do sexuálních hrátek se stejnou chutí jako do předem prohrané bitvy.

"Pokud jde o psychogenní postižení, dokáže člověka z kruhu vymanit skutečnost, že se erekce několikrát za sebou podaří. Takovým pacientům může pomoci několik injekcí, případně Viagra - už pro ten pocit, že kdyby něco, mají krytá záda," říká Vladimír Kubíček z českobudějovického Centra andrologické péče.

Horší to je s muži, kteří do bludného kruhu vstupují se špatně průchodnými cévami, nedostatečně fungující topořivou svalovinou a dalšími potížemi. Jsou-li tyto organické poruchy doprovázeny psychickými, bývá léčba svízelnější a může se protáhnout na několik let.

"Takový pacient by se měl především dostat do lepší kondice," konstatuje doktor Kubíček. "Snažíme se mu proto vysvětlit principy dobré životosprávy, podáváme mu léky podporující prokrvení tkání, snažíme se ovlivnit hormonální prostředí. Léčíme prostě celý organismus, protože cévy v oblasti pohlavního ústrojí odrážejí stav cévního systému celého těla. U někoho se cévní poruchy projeví tím, že dostane infarkt, jiného bolí při chůzi nohy - a třetí má potíže s erekcí."

Pohled do řídicího centra

Erekci nestačí jen chtít. Do děje se musí zapojit mozkové řídicí centrum, které složí dohromady to, co člověk vidí, slyší a hmatá spolu s emocionálními vjemy a přes nervová vlákna nakonec vyšle signál svalům a cévám. Kromě toho potřebuje mozek k bezchybné práci určitou hladinu hormonů. O erekci se dá mluvit teprve v okamžiku, kdy se spojí neurologický, svalový, cévní a hormonální systém. Až když vzorně spolupracují, naplní se obě topořivá tělesa uvnitř penisu krví. Topořivá tkáň na řezu vypadá trochu jako houba na mytí - je v ní spousta malých komůrek, které dokáží nasávat krev. Po naplnění tkáň zvětší svůj objem a pevný vnější vazivový obal se napne a ztvrdne. Do děje se vzápětí zapojí žilní uzávěry, které při erekci brání odtoku krve.

Stačí, aby jedna ze součástí tohoto složitého systému nefungovala, a je zle.

"Pro každý věk a zdravotní problém jsou charakteristická určitá slabá místa," připouští androlog. "Nedostatečné prokrvení například může poškodit svalové buňky v topořivých tělesech. Při nedostatku kyslíku je nahradí vazivové buňky - výplň, která nemá žádnou aktivní funkci."

Poruchy erekce mají zkrátka řadu příčin a jsou mnohem častější, než by se mohlo zdát. Trpí jimi asi 10 procent mužů, ale pouze desetina z nich - tedy jeden muž ze sta - vyhledá odborného lékaře. Je to škoda, protože současná medicína si s většinou erektilních dysfunkcí umí poradit.

Všechno, jen ne operace

Pánové se nemusí bát, operace skutečně přichází na řadu jen výjimečně - a každé léčbě musí samozřejmě předcházet důkladné vyšetření. Podle doktora Kubíčka je pro pacienty nejméně nepříjemná léčba tabletami - spolknout prášek nedá moc práce. Takové "štěstí" potká zejména muže trpící hormonálními a psychickými problémy. Ve formě tabletek se však užívají také léky proti předčasnému výronu semene - a samozřejmě není možné opomenout modrý zázrak jménem Viagra. Hotovou revoluci však znamenal v léčbě erektilních potíží rok 1983, kdy profesor Brindley z Las Vegas sám na sobě demonstroval účinek vazodilatačních látek, aplikovaných injekcí přímo do topořivých těles. Pro neznalé jistě děsivá představa, pro ostřílené muže všední záležitost. Princip je skutečně jednoduchý: podané látky rozšíří krevní řečiště a zvýší přítok krve, takže z nesplnitelného snu se rázem stane úžasná skutečnost.

Muži s poruchami erekce také mohou sáhnout po podtlakových erekčních přístrojích. Výhoda metody spočívá v tom, že nemá téměř žádné vedlejší účinky. A nevýhoda?

"V zahraničí tyto přístroje vyrábějí firmy specializované na medicínskou techniku, ne erotická hračkářství," usmívá se doktor Kubíček. "To, co nabízejí české sexshopy, je pro léčbu erektilních potíží nepoužitelné."

Poslední metodu představuje chirurgický zákrok, například implantace penilních protéz. Dojde na něj ale až v okamžiku, kdy selžou všechny ostatní formy léčby - a to je naštěstí zřídka.

Happy end?

Zajímá vás, jak to dopadlo s dvojicí z úvodu? Dobře i špatně. Pan H. totiž představuje mezi muži s erektilní dysfunkcí onu pověstnou bílou vránu: je spokojený. Práce ho baví a zabere mu i většinu volného času. A když mu přece jen zbude nějaká ta chvilka, má doma počítač se spoustou her, které - jak sám tvrdí - jsou daleko zábavnější a dobrodružnější než nějaký sex po x letech. O doktorech nechce ani slyšet - on sám přece žádný problém nemá.

Co si však o tom myslí paní H., raději vědět nechtějte.

Nejčastější příčiny erektilních dysfunkcí

Organické:

- postižení svaloviny topořivých těles penisu

- onemocnění cév (ateroskleróza, postižení drobných periferních cév při cukrovce)

- onemocnění nervů (roztroušená skleróza)

- vysoké či nízké hladiny některých hormonů

- vedlejší účinky některých léků (například proti vysokému tlaku, nádorovým onemocněním, vředovým onemocněním žaludku, depresím)

- úrazy (například pánve či páteře)

Na vědomí mužům, kteří mají problémy s erekcí

- Pohlavní styk tvoří sice důležitou část pocitu blízkosti a intimity, ale není částí jedinou. Pocitu uspokojení a vzájemné intimnosti lze dosáhnout třeba i pohlazením, držením se za ruce.

- Nestyďte se partnerce ukázat své city; objetí nebo drobný dárek dokáží divy.

- Snažte se o sexu otevřeně mluvit - temné mlčení všechno jen zhorší. K rozhovoru zvolte vhodný čas a prostředí. Zkuste mluvit v první osobě - slovo "ty" totiž vybízí spíš k protiútoku než k věcné a upřímné debatě.

- Oba se snažte nekritizovat, neodsuzovat a neurážet jeden druhého.

- Určitý stud a ostych je normální; pokud však budete o sexu hovořit častěji, bude to čím dál snazší.

Jak lépe a radostněji

- dopřejte si na sex dostatek času

- vzájemně si řekněte a ukažte, co se vám líbí a co ne

- snažte se o intimitu bez pohlavního styku

- pečujte o své tělo

- nekuřte a nepijte příliš alkoholu

- pamatujte si, že nejlepším lékem na poruchy erekce je láska

- nestyďte se na cokoli zeptat svého praktického lékaře, androloga, urologa nebo sexuologa