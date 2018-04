S čím mají soutěžící problémy a co je těší

Judita Urbánková

Neměla jsem určitou představu, do čeho jdu, takže není nic, co by mě zklamalo. Na cvičení se vždycky moc těším, lidi, kteří se do soutěže přihlásili jsou moc fajn. Nevím, jestli budu s cvičením pokračovat i po skončení soutěže, protože jsem dost časově vytížená.







Stanislava Kůsová



Program odpovídá mým představám. Jistěže se najdou cviky, které moc "nemusím", ale celkově jsem spokojená. Jedinou výhradu mám k jídelníčku. Byla jsem zvyklá jíst maso jednou týdně, teď je tam dvakrát. Nicméně je to sestavené tak, abych zhubnula a funguje to!







Peter Matejek



Líbilo by se mi, kdyby program obsahoval víc rehabilitací a masáží. Se cvičením problém nemám, i když je to pěkná dřina. S jídelníčkem také ne. Vzhledem k tomu, že mám přibrat, tak se netrápím. Po skončení soutěže budu ve cvičení rozhodně pokračovat.







Jana Kubásková



Celkově jsem s programem spokojená, jen bych uvítala, kdyby se cvičila víc jóga. Cvičit chodím ráda, mezi soutěžícími vládne přátelská atmosféra. Cvičení jsem se věnovala i před soutěží, takže v něm rozhodně budu pokračovat, až soutěž skončí.