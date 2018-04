S antikoncepcí opatrně. Čím později začnete, tím lépe

Již dvaapadesát let jásají gynekologové nad objevem antikoncepčních pilulek, které srazily počty potratů na minimum. Mnohem méně nadšení projevují internisté. Právě u nich totiž končí ženy s krevními sraženinami, které jsou příčinou infarktu i cévních mozkových příhod.

U žen, které prášky proti otěhotnění užívají, se takové komplikace objevují třikrát častěji než u těch, které nechají ochranu před předčasným mateřstvím na svém partnerovi.

V posledních měsících se zprávy o nežádoucím vlivu antikoncepce objevují stále častěji. Tuzemské kapacity v oboru i zahraniční studie se v podstatě shodují: negativní účinky antikoncepce existují, komplikace při interrupcích jsou však výrazně větším rizikem.

Nevhodné pro starší kuřačky

Pokud vám zdraví slouží na jedničku a při dotazech na rodinné choroby jen kroutíte hlavou, pak by vám neměla antikoncepce uškodit. Pokud však spadáte do rizikové skupiny, měly byste se nad užíváním antikoncepce vážně zamyslet.

Rizikové faktory při užívání antikoncepce * kouření

* věk nad 35 let

* rodinná anamnéza (zda rodiče nebo sourozenci ve věku do 50 let neprodělali mozkovou mrtvici nebo srdeční infarkt, protože pak je vyšší riziko trombózy i u vás)

* vysoký krevní tlak

* obezita

* vysoká hladina tuku v krvi * cukrovka ve vysokém stadiu

Nejvíce jsou ohroženy kuřačky starší pětatřiceti let. Ty by se měly obávat nádoru prsu, krevních sraženin i rakoviny děložního čípku. Právě věk, závislost na tabáku, vysoký krevní tlak, silná cukrovka či vysoká hladina tuku v krvi patří mezi obzvlášť rizikové faktory. A pokud se takových faktorů sejde více, váš organismus pravděpodobně nevydrží dlouho odolávat.

Je vám více než 40? Ultrazvuk prsu je nutností

I když antikoncepci ženy užívají již půl století, dodnes není jednoznačně zřejmé, jaký vliv má hladina v ní obsaženého hormonu estrogenu na mléčnou žlázu a vznik nádoru prsu.

Oxfordští vědci prokázali, že antikoncepce – v malé míře – riziko karcinomu prsu skutečně zvyšuje. A prokázali také, že jakmile přestanete antikoncepci užívat, riziko téměř okamžitě klesá.

"To je pravda. Aby se však riziko projevilo, musí žena užívat pilulku minimálně pět let. Ve věku do 30 let je toto riziko minimální, ve věku do 40 let riziko výrazně stoupá, u žen do 50 let je již riziko 1:50," říká Vít Unzeitig z České gynekologicko-porodnické společnosti. I proto ženám nad 40 let doporučuje, aby si zaplatily ultrazvukové vyšetření prsu.

Pokud už antikoncepci polykáte automaticky několik let, měly byste také počítat s vyšším rizikem rozvoje přednádorových stavů na děložním čípku.

"Je zřejmé, že dívkám, které užívají hormonální antikoncepci, se vývoj přednádorových stavů zrychluje. Možná je důvodem, že pokud dívka bere prášky, partner už nepoužívá kondom, takže se žena od něj snáze nakazí papilomaviry, které tyto změny včetně nádorů na čípku způsobují," doplňuje Unzeitig.

Správné načasování

O tom, jaký dopad na vaše tělo antikoncepce bude mít, rozhoduje také délka užívání a věk, ve kterém s pravidelným "zobáním" začnete. Z odpovědí oslovených odborníků jednoznačně vyplývá, že patnáctiletá dívka, která právě dostala svou první menstruaci, rozhodně není tou pravou kandidátkou.

"Antikoncepce by se neměla nasazovat dříve, než je stabilizována hormonální funkce dívky. Měla by mít již pravidelný menstruační cyklus a vyvinuté sekundární pohlavní znaky," říká Unzeitig.

Menstruační cyklus by měl být podle něj již takzvaně ovulační, měl by tedy trvat alespoň dva roky. "Vaječníky by se měly dostat do správného režimu, tedy takového, ve kterém se žena teprve stává plodnou," dodává Unzeitig.

Pediatři dokonce před časem vyzvali gynekology, aby nezapomínali u dívek vyšetřit srážlivost krve předtím, než jim antikoncepci předepíší. Podle nich má mnoho slečen vrozenou dispozici k trombózám a často pak končí v nemocnici.

Stejně důležité jako načasování je to, jak dlouho budete prášky proti početí užívat. I když podle oslovených expertů neexistuje jednoznačná odpověď, naznačují, že vhodná hranice se pohybuje někde kolem deseti let.

Gynekologové na antikoncepci nedají dopustit

I přes zmíněná negativa se oslovení odborníci z České gynekologicko-porodnické společnosti shodují, že výhody antikoncepce jsou větší než její možná negativa.

"Musíme si uvědomit, že v sedmdesátých a osmdesátých letech bylo v Československu prováděno téměř tolik interrupcí, jako se narodilo dětí. Dnes je to zhruba 20 tisíc interrupcí na 115 tisíc porodů. Tyto výkony mohou ženy trvale poškodit," míní například Lukáš Rob z Fakultní nemocnice Motol v Praze.

Navíc antikoncepce prokazatelně snižuje riziko vzniku rakoviny dělohy a rakoviny vaječníku.

