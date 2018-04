S alkoholem opatrně, je plný kalorií

JAK SE VYHNOUT KOCOVINĚ

Chystáte se na firemní večírek nebo rodinnou oslavu, kde se bude popíjet alkohol? A nechcete si utrhnout ostudu, a navíc se chcete vyhnout ranní nevolnosti a bolestem hlavy? MF DNES přináší rady, jak se vyhnout kocovině. • Nikdy nepijte nalačno

Předem se najezte nebo kombinujte jídlo s pitím. Jídlo, i když některé víc a některé méně, na sebe váže alkohol. Proto je dobré si mezi drinky něčeho zobnout, nepohrdněte nabízeným salátem nebo sýry u vína. Nepijte kávu, protože stejně jako alkohol dehydruje. • Kuřte co možná nejméně

Pokud u pití také kouříte, připravte se na ranní nevolnost a bolest hlavy. Nejhůř jsou na tom sváteční kuřáci, kteří na společenských akcích kouří jednu za druhou. • Nemíchejte víc druhů alkoholu dohromady

Už dopředu se rozhodněte, co budete pít, jestli víno, pivo nebo něco jiného. Koktejlům je lépe se vyhnout, protože jsou nenápadné, dá se jich vypít hodně a kocovina po nich bývá nejhorší. Pokud víte, že máte druhý den důležitou schůzku nebo musíte být ráno na poradě, vybírejte si pití o to pečlivěji. • Laciný alkohol jen k přípitku

Na recepcích se u vchodu často nabízí šampaňské, nechoďte si však pro další skleničku. Je vhodné na přípitek, ale ne na celý večer. Po červeném víně vás může bolet hlava. Na delší večer zvolte nejlépe bílé víno, pivo nebo kvalitní tvrdý alkohol, s ním to však také nepřehánějte. • Před spaním pijte vodu

Než půjdete spát, vypijte zhruba půllitr tekutiny, ideální je čistá voda nebo voda s citronem či rozpustným vitaminem C. Dostatek tekutin pomůže tělu, aby se vyrovnalo s alkoholem, který navíc z těla vodu odvádí. • Ráno si dejte studenou sprchu

Pokud máte den po oslavě volno, raději si poležte a dejte si heřmánkový čaj, vodu nebo rozpustný acylpyrin. Když musíte vstát, nejprve zamiřte do sprchy. Čím delší sprchování a čím studenější, tím lépe. Rozproudí vám krev v těle. • Do práce jděte raději pěšky

Bolí vás přes veškerou snahu hlava a není vám nejlépe? Zkuste to rozchodit. Stačí vystoupit o pár zastávek dřív a jít do práce pěšky. Nasnídejte se. Ideální jsou jogurty nebo výrobky z kyselého mléka. Výborné je také celozrnné pečivo. Naopak se ráno vyhněte kávě, spíš si dejte dvojitý ovocný čaj s medem nebo ovocný džus.