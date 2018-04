Čtenářský recept: Rýžový nákyp

1/2 l mléka

5 dkg másla nebo Hery

5 dkg moučkového cukru

20 dkg rýže

8 dkg moučkového cukru

3 žloutky

vanilkový cukr

sníh ze 3 bílků

6 dkg másla

skořice

Do vařícího mléka dáme 5 dkg másla, rýži a 5 dkg moučkového cukru. Uvaříme do měkka. 6 dkg másla utřeme s 8 dkg moučkového cukru a žloutky, ušleháme sníh a vše přidáme do rýže, promícháme. Polovinu hmoty vložíme do vymaštěného pekáče, poklademe ovocem (nejlepší jsou meruňky nebo švestky) a zakryjeme druhou polovinou hmoty. Lehce posypeme skořicí. Upečeme ve vyhřáté troubě (200 stupňů) dozlatova (cca 20-30 minut).