Rýmu nepodceňujte, může se zkomplikovat

Co dělat a nedělat při rýmě? ANO

• alespoň první dny zůstaňte v posteli

• na bolavý krk si dejte Priessnitzův obklad: studenou mokrou vrstvu přiložte na krk, překryjte igelitem a následně teplou suchou vrstvou; obklad si nechte 20-30minut

• při bolestivém polykání jezte kašovitou stravu; děti do jídla nenuťte, je v pořádku, že nechtějí jíst, po nemoci se vrátí k obvyklému režimu

• kloktejte, do nosu si kapejte vincentku nebo mořskou vodu, zvlhčují sliznici a nemají žádné vedlejší účinky

• zvlhčujte vzduch například rozvěšením mokrého prádla v bytě, inhalujte páru s pár kapkami eukalyptového oleje

• hodně pijte, nejlépe vodu a bylinkový čaj; vyhněte se mléku, protože zahleňuje, silný černý čaj vás může dráždit ke kašli

• pokud vás trápí v noci kašel, podložte si víc záda

• vyzkoušejte vodoléčbu, vkládejte předloktí střídavě do velmi teplé a studené vody NE

• chyba je rýmu podceňovat a dále ji roznášet mezi ostatní

• běžně dostupné kapky neužívejte déle než tři dny, chvilkově vám uleví, ale mohou poškodit sliznici v nose

• nepoužívejte látkové kapesníky, mnohem hygieničtější jsou papírové, které po použití zlikvidujte, aby se dále nešířila infekce

• při smrkání netlačte, vinou vzniklého přetlaku se vám může dostat infekce až do středního ucha a způsobit v něm zánět, vysmrkejte každou dírku zvlášť

• dětem do 12 let nepodávejte léky s acetylsalicylovou kyselinou, hrozí jim riziko jaterního poškození

• při zánětu, to znamená husté rýmě nebo zánětu středního ucha, se nedoporučuje horká koupel, navíc může být zátěží pro člověka s onemocněním oběhové soustavy