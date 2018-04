Rýmu léčí většina lidí balíkem papírových kapesníků. Tahají jeden za druhým a smrkají a smrkají. Ano, není dobře, když hleny v dutinách zůstávají, ale není to ani cesta k rychlému vyléčení. Při rýmě je totiž důležité zajistit, aby se hleny netvořily, respektive aby se jich tvořilo co nejméně.

Rýma u dětí Co zabírá na ucpaný nos i u těch nejmenších?

Tento postoj vyplývá z představy, že pocit ucpaného nosu při rýmě je způsobený hleny. Ovšem nos je neprůchodný hlavně proto, že sliznice dýchacích cest jsou oteklé. A k tomu došlo následkem virů, jež napadly při nachlazení sliznice.

Smrkání tedy nepomůže, dokonce může uškodit. Pokud se o něj snažíte, zvýšíte tlak v oblasti nosohltanu a vzduch bude mít tendenci uniknout někam jinam. Tak se mohou viry rozšířit do sluchové trubice či vedlejších nosních dutin a způsobit tam další zánět.

Průchodnost nosu je přesto dobré zlepšit. To se podaří jednak nosními kapkami, které sníží otok sliznice, ale také nosními spreji, které hlen naředí. Hlen brání správné funkci nosu, člověk má sklon dýchat ústy. Navíc se hlen může posouvat nosohltanem do dolních cest dýchacích, středouší či do nosních dutin a tam může způsobit zánět.

Látky, které snižují otok sliznic, jsou také v různých kombinovaných preparátech, jež pomáhají při nachlazení. Je to třeba coldrex nebo paralen hot drink. Kromě toho jsou v nich léky snižující bolest a teplotu. Horečku však není třeba srážet, pokud nepřekročí 38 stupňů. Je totiž nejlepší zbraní těla proti virům.

Ponořte ruce do vody

Na rýmu platí horká voda a kapky. V počátečních fázích, kdy ještě není organismus viditelně oslaben, doporučují někteří odborníci horký vzduch. Třeba saunu. Kvůli hygieně by však musela být soukromá, částečně ji lze nahradit horkým fénem, který pomáhá i při pokročilejším onemocnění, protože horký vzduch ničí viry. Podobně funguje inhalace horké páry.

Koupele jsou vůbec při léčbě rýmy užitečné. Mají totiž účinek založený na reakci cév. Při rýmě dochází vlivem překrvení nosní sliznice k ucpání nosu. Při koupeli končetin – například nohou nebo pouze rukou – dochází teplem k roztažení cév na prohřívaných končetinách, a tím se odkrví mimo jiné i nosní sliznice a zmenší se pocit ucpaného nosu.

Při rýmě, stejně jako při dalších potížích doprovázejících nachlazení, rozhodně vždy pomůže dostatek tekutin. Vhodný je teplý čaj, nejlépe ovocný či bylinkový. Černý čaj naopak přispívá k zahuštění hlenu, protože vodu z těla odvádí. To platí i pro nápoje s kofeinem či stoprocentní ovocné džusy.

V lékárně si buď kupte směs určenou k léčbě rýmy či použijte lípu, bez černý, heřmánek, sléz nebo chmel. Pro zvýšení léčivého efektu je dobré do čaje přidat citron – kvůli vitaminu C. Pokud však citron dáte do vařícího čaje, vitamin C zničíte. Jeho rozklad také urychluje přítomnost železa, tedy kovové lžičky.

Rýma je obvykle způsobena viry, na něž antibiotika nezabírají. Ale při rozšíření do dýchacích cest už škodí i bakterie, a tak je třeba jít k lékaři, který zváží léčbu antibiotiky. Zjednodušeně lze říci, že antibiotika nastupují ve chvíli, kdy je hlen zelený či se přidávají další komplikace, například zvýšení teploty nebo silná bolest v krku, která může signalizovat angínu.

Co je to rinitida?

Pokud půjdete s virózou a s nosem, ze kterého doslova teče, k lékaři, bude možná používat několik latinských slov a vy propadnete hrůze, že jste přeci jen měli odejít s antibiotiky. Můžete se totiž dozvědět, že máte rinitidu, sinusitidu či bronchitidu. Nebojte se! Není to nic strašného, jde totiž víceméně o popis místa, kde virus škodí.

Rinitida je obyčejná rýma a je obvykle součástí zánětu horních cest dýchacích.

Napíše-li lékař do karty heslo sinusidita, pak je zánět ve vedlejších cestách dýchacích. Kromě teploty a únavy se projevuje bolestí hlavy pod okem, na čele a hnisavým výtokem z nosu. Bolest sílí při předklonu hlavy. Někdy ji způsobují bakterie, a pak je na místě léčba antibiotiky.

Bronchitida je zánět průdušek, který způsobují výjimečně bakterie, častěji viry. Kromě teploty vás zřejmě bude trápit i dráždivý kašel a po pár dnech začnete vykašlávat hleny.

Faryngitida je zánět hltanu, který bývá součástí zánětu horních cest dýchacích, příčinou bývají viry i bakterie. Projevuje se bolestivostí v hrdle, zarudnutím, hlenovým povlakem.