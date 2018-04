Rychlé triky, jak rozzářit pleť po náročném večírku

1. Domácí záchranka

Nejdříve pomohou rychlé a osvědčené recepty pro ochlazení pokožky. Kolečka salátové okurky pomáhala na opuchlá víčka a vypnutí povadlé pleti již našim babičkám.

* Kostičkami ledu z mrazáku si krouživými pohyby jemně masírujte obličej.

* Malou kovovou lžičku nechte vychladit v ledničce a přiložte na zavřená oční víčka.

* Nastrouhejte vychlazenou salátovou okurku a vymačkejte z ní šťávu. Hydratační maska zvláční a vypne pleť.

* Napusťte do menšího umyvadla ledovou vodu a ponořte do ní celý obličej. Pak jej pořádně do sucha utřete a celý proces opakujte 7x. Pleť se vypne a vrátí se jí barva.

* Pleť zklidní i pouhý dotek rukou. Zahřejte dlaně třením o sebe a pak je lehce opřete o horní část obličeje a minutu odpočívejte.

2. Kosmetická pomoc

Unavenou pleť napraví přírodní výtažky v kosmetických přípravcích.

* Zdravou svěží barvu získáte procházkou na zdravém vzduchu. Pomohou také okysličující krémy, třeba GER OXY s aktivním kyslíkem od Gernétic, který podpoří správné dýchání pokožky. Vrátí se jí svěžest a jas, rychleji obnovuje a vypíná.

* Na unavené pleti nejvíce vyniknou kruhy pod očima a opuchlá víčka. Otoků se zbavíte chladivými tampony, které přiložíte na 10 minut. Pomůže jim také chladivá tyčinka od Vichy nebo kulička od Garnier, kterou si natřete oční okolí. Ochladí opuchlá víčka a kofein zpevní jemnou pleť kolem očí. Vypne ji a vrásky se zjemní nebo úplně zmizí. Chladivou tyčinku můžete nosit stále u sebe a kdykoliv použít.

* Jestliže vás čeká společenský večer a vy jste do poslední chvíle seděli u počítače, využijte rychlou pomoc rozjasňujících kapslí s olejovými extrakty. Pak jen lehce otřete pleť jemným ubrouskem a použijte hydratační emulzi. Ta může obsahovat zpevňující rostlinné výtažky, třeba ženšen, který omlazuje pleť.





Dejte si sprchu Únavu z těla zažeňte ve sprše. Vezměte si na pomoc zklidňující aroma v mycím gelu. Nejdříve se lehce prohřejte vodou v teplotě svého těla a pak opatrně ochlazujte vodu. Začínejte se sprchovat vždy od nohou a pokračujte směrem k srdci. Tento proces opakujte nejméně 5x.

3. Unavenou pleť zamaskujte

Když nemáte dost času a potřebujete získat zpět zdravou barvu pleti, maskujte se pomocí rozjasňovačů.

* Rudé flíčky zmizí pod zelenkavým krémem (Clinique), který srovná barvu a navíc zmírní podráždění. Vitaminy pomohou vrátit původní pevnost pleti. Vybírejte krémy bez olejů, které nezatěžují pleť.

* Zářivý odstín získáte vrstvičkou make-upu s reflektivními perličkami (Miss Sporty), které odrážejí světlo. A pokud jsou v barevné emulzi i hydratační složky, vrátí se pokožce ztracená vláha a vláčnost.

* Pleť vyhladí lehká emulze (Sisley), která průběžně kontroluje lesk na pleti a udržuje make-up na místě. Výtažky z listu červené vinné révy posílí povadlou pleť.

* Tmavé kruhy pod očima ukryjte pod jemným hydratačním rozjasňovačem (Astor). Oči budou opět zářit jako po osmihodinovém spánku

Unavená pleť není jen výsledkem bezuzdného flámování. Nesvědčí jí mnohem víc věcí - podepíše na ní psychický stres a nezdravé životní prostředí. Nedostatek pohybu na zdravém vzduchu a nekvalitní spánek přispívá ke ztrátě energie a pleť vypadá vyčerpaně. Rychleji stárne. Prohlubují se jemné mimické vrásky, které se jindy objevují jen při smíchu, a obrysy obličeje ztrácejí tvar. Koutky kolem úst se prověšují. Pleť je lehce našedlá, v některých partiích se nadměrně leskne.





Co pleti vyloženě nesvědčí, je nadměrné kouření. Cévky v podkoží se ztenčují a nemohou ji dostatečně zásobovat kyslíkem. Navíc škodí i přílišné popíjení alkoholu, díky kterému bývá pleť až příliš zarudlá. Takto stresovanou pleť můžete oživit tradičními recepty našich babiček i moderními kosmetickými přípravky, které obsahují přírodní výtažky pro zjemnění vrásek, vyžehlení pleti a zpevnění kontur. Ztracenou svěží barvu z tváří šikovně zamaskujte make-upem.