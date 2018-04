Rychlé tipy proti bolesti zad

Vzbudili jste se už někdy s bolestí krční páteře, ale věděli jste, že se dnes u lékaře nemůžete zastavit? Anebo jste si namohli záda v oblasti kříže, když jste zvedali těžké věci či když jste přehnali zahradničení? Předkládáme vám praktické rady, které můžete vyzkoušet v případě, že není bolest tak veliká, že byste museli akutně vyhledat lékaře. Zjistěte, jak vám mohou pomoci masáže, led či teplo. Jestliže nevíte, která z těchto domácích opatření jsou nejlepší, výzkumy prokazují, že všechna jsou si co do efektivity rovnocenná.

První věc, kterou byste pro prevenci občasných bolestí zad měli udělat, je diagnostikování aktivit nebo činností vedoucích k tomuto problému a jejich odstranění. Daniel Riddle, profesor na Virginia Commonwealth University, říká, že svalová křeč v krku, která se objevuje během dne, je často způsobena mechanickými faktory, třeba špatnou polohou ve spánku. Navíc, čím tvrdší je vaše lůžko, tím hůře se daří vašim zádům. Co se týče polštářů, není vhodné jich mít pod hlavou několik. Pokud spíte nejčastěji na zádech, neměli byste mít hlavu podepřenou polštáři tak, aby se brada dotýkala vašeho hrudníku.

Nezapomeňte také na činnosti, které nevědomky děláme a které mají vliv na bolesti zad. Nejčastěji sem patří nošení nákupu v igelitové tašce, dlouhé telefonování s mobilem u ucha, špatné sezení u počítače, spánek na břichu nebo čtení si v posteli.

Teplo, nebo led?

Bolest ale může způsobovat i zánět, a pokud jej necháte rozvinout, může přispět k chronickým problémům krku nebo ramen. Abyste měli zánět pod kontrolou, přikládejte k bolestivým místům led. Odborníci ale doporučují přistoupit k tomuto opatření až po osmačtyřiceti hodinách od začátku bolesti. Lékaři a fyzioterapeuti popisují řadu možných postupů. Například naplňte igelitovou tašku rozdrceným ledem. Na místo, které vás bolí, položte ručník a přiložte tašku s ledem. Nikdy ale nepokládejte led přímo na kůži. Chlaďte patnáct až dvacet minut a potom na čtyřicet minut přerušte. Poté opakujte.

Není mnoho lékařů, kteří by vám poradili přikládat na bolestivé místo tepelný zábal. Léčit akutní bolest touto cestou není právě obvyklé. A to z toho důvodu, že teplo má obecně tendenci záněty zhoršovat. Přesto ale existují výjimky a teplo některým lidem dodává úlevu. Vyzkoušet teplý zábal je v pořádku ale až po dvou až třech dnech; pomůžete tím odlehčit zejména ztuhlým svalům. Nikdy jej ale nepoužívejte dřív než po osmačtyřiceti hodinách, protože jinak se může otok zhoršit a uzdravování zpomalit.

Lepší je tedy začít s "ledovou“ variantou. Led má totiž tendenci znecitlivět vnímání bolesti ve svalech. Aplikace teplého zábalu je stejná jako u ledu. Přikládat na patnáct až dvacet minut se čtyřicetiminutovou pauzou před dalším přiložením. Pro experimentátory je také možná varianta kombinování teplého a studeného přikládání.



Namasírujte se sami

Tuhé ramenní a krční svaly si zaslouží masáž. Mnoho lidí má nejbolestivější a nejnapjatější trapézový sval. Sval je dobré namasírovat. Tuto masáž zvládnete i bez pomoci někoho dalšího. Nejprve nahmatejte trapézový sval. Ačkoliv jde o velký sval sahající od krku, přes ramena a téměř celá záda, pro tuto masáž stačí jeho horní část. Přes rameno umístěte svou dlaň na druhé rameno. Začněte na spodu krku, masírujte sval ve stejném rytmu a posouvejte se až k paži. Lehce při masírování zatlačte na sval, abyste cítili "příjemnou bolest". Pokračujte na druhé straně krku.

Mírný pohyb

Ještě nedávno radili doktoři lidem, které trápila bolest zad, aby si lehli a příliš se nehýbali. Lékařské výzkumy ale ukázaly, že pacienti s akutní bolestí v kříži, kteří přestali dělat jakoukoliv aktivitu, trpěli mnohem více než ti, kteří se hýbali. Ulevit někdy může poloha vleže na zádech s ohnutými koleny a nohama odpočívajícíma na posteli nebo židli. Zvláště pokud to činíte opakovaně a cvik se osvědčil. Doktoři a vědci ale obecně vědí, že zůstat aktivní, i když jste limitováni bolestí, je ta nejefektivnější cesta, jak se vypořádat s akutní bolestí v kříži.

Jakmile se bolest objeví, je dobré se alespoň na chvíli "stabilizovat“. Pokud vás bolí krční páteř a bolest nijak nesouvisí s nedávným velkým traumatem, je chvíle odpočinku prvním doporučením. Nepodkládejte pod krk příliš polštářů, to by bolest jen zvětšilo. Cílem je uvést vaši páteř a krk do neutrální pozice. Ujistěte se, že mezera mezi zády a vaším krkem je vyplněna malým polštářkem. Takto nějakou dobu odpočívejte. Záleží na vážnosti, ale po chvíli můžete zkusit velmi mírné pohyby. Podobně jako masáž vám mírné pohyby mohou pomoci předejít chronické vadě tkáně. V tomto stadiu je důležité respektovat limity své bolesti.