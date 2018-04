Rychlé letní dezerty. Do 5 minut hotovo

Malinové osvěžení

Množství: 1 porce

200 g malin

0,4 l mléka

1 lžíce cukru

2 kopečky vanilkové zmrzliny

lístky meduňky nebo máty na ozdobu

maliny na ozdobu

1. Maliny omyjeme a mixujeme společně s mlékem a cukrem (cca minutu).

2. Přidáme zmrzlinu a ještě krátce mixujeme.

3. Podáváme ozdobené lístky máty nebo meduňky a kousky nakrájených malin.

Koktejl z kiwi

Množství: 1 porce

3 kiwi

0,3 l mléka

100 g bílého jogurtu

1 vanilinový cukr

1. Kiwi oloupeme a nakrájíme na čtvrtky.

2. Rozmixujeme s mlékem, jogurtem a cukrem.

3. Podáváme vychlazené.

Čokoládovo-ořechové smoothie

Množství: 1 porce

1 kelímek čokoládového jogurtu

1 lžíce nasekaných ořechů

¼ šálku polotučného mléka

1 banán

3 kostky ledu

Na ozdobu:

kostičky hořké čokolády

vlašské ořechy

1. Všechny ingredience dáme do mixéru a důkladně rozmixujeme.

2. Dle potřeby přidáme led nebo mléko, dokud není dosaženo správné (hutnější) konzistence.

3. Nalijeme do sklenic a ozdobíme kostičkou čokolády a vlašskými ořechy.

Krém s lesním ovocem

Množství: 2 - 3 porce

250 g ricotty

½ l mléka

1 sáček vanilkového pudinku

1 sáček vanilinového cukru

3 lžíce cukru

hrnek drobného ovoce (borůvky, maliny, lesní jahody, rybíz)

šlehačka

1. V trošce mléka rozmícháme pudinkový prášek a cukr.

2. Zbytek mléka přivedeme k varu. Do vroucího mléka vlijeme pudinkovou směs. Vaříme 2 minuty.

3. Ricottu dáme do mísy a po částech do ní zašleháváme mírně vychladnutý pudink. Necháme téměř vychladnout a pak přidáme drobné ovoce.

4. Naplníme do pohárů a navrch ozdobíme šlehačkou.

Tip: Pro obměnu můžeme namísto šlehačky ovocný krém posypat nasekanými ořechy nebo mandlemi.

Meruňková pochoutka s ovesnými vločkami

Množství: 3 porce

4 - 5 zralých meruněk

0,4 l mléka

1 lžíce medu

ovesné vločky

1. Meruňky odpeckujeme a rozčtvrtíme.

2. Do mixéru nalijeme mléko, přidáme meruňky a med. Mixujeme minutu.

3. Podáváme ve vychlazených sklenicích. Navrch posypeme ovesnými vločkami.

Tip: Pro zvýšení obsahu vlákniny můžeme vločky nasekat v mixéru a přimíchat je do koktejlu.