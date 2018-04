Rychlé hubnutí nepomáhá

"Naopak, kila se záhy vracejí zpět," říká obezitolog Vojtěch Hainer - hovoří o takzvaném jojo efektu.

Extrémní dietu, při níž člověk hladoví a takřka nejí, není totiž možné držet dlouhodobě. Člověk, který hubne s její pomocí, si de facto nezvykne jíst méně a zdravěji, ale jen se smíří s tím, že bude dočasně trpět hlady.

Sotva se vrátí k běžným porcím, vrátí se mu i jeho původní váha. Jinými slovy, kdo chce zhubnout dejme tomu o pět kilo, může počítat s tím, že se mu to podaří třeba do tří měsíců, ale pokud chce někdo vážit o třicet čtyřicet kilo méně, potřebuje na to mnohem více času. "Třeba dva až tři roky," vysvětluje obezitolog Hainer.

KONKRÉTNÍ RADY, JAK ZHUBNOUT O VYSNĚNÝ POČET KILOGRAMŮ

Chci zhubnout o 3 kila

Je to takzvané "hubnutí do sukně". Toto přání nejčastěji vyslovují ti, jejichž váha je v normě, lidem s nadváhou, či dokonce obézním by tři kila nestačila.

Zbavit se tří kil může trvat pouhé dva týdny až měsíc, podle toho, jak jste k nim přišli. Může jít třeba o lidi, kteří přibrali dvě tři kila během svátků, jsou to přirozené výchylky váhy, podobně jako důsledky svatebních hostin a podobně.

Pokud je to i váš případ a nemáte přitom sklony k obezitě, nebude problém se nechtěných kil zbavit. Stačí, když skoncujete s přejídáním se a odpočinete si od jídla a začnete se zase víc hýbat.

Může to být také případ věčných bojovníků s hubnutím, kteří jsou tzv. latentně obézní, ale hlídají si váhu a mají ji v normě. V takovém případě je dobré po dobu několika týdnů ubrat trochu potravin na talíři. V tomto případě připadá v úvahu také týdenní redukčně kondiční pobyt.

Chci zhubnout o 8 kilo

Tuto nadváhu můžete zvládnout sami, ale lépe se s ní vypořádáte v klubech a kurzech zaměřených na redukci váhy, protože se v nich zároveň naučíte zdravěji jíst. V Česku je nejznámější Společnost STOB neboli Stop obezitě, působí v 80 městech.

• počítejte s tím, že o osm kilo můžete zhubnout za tři až čtyři měsíce

• kurzy hubnutí trvají zhruba dvanáct týdnů

• účastníci se naučí za čtvrt roku si sestavit jídelníček, který by jim chutnal, ale byl energeticky nižší

• první týden si zapisují svůj obvyklý jídelníček a za spolupráce lektora se naučí nahrazovat potraviny kalorické méně kalorickými

• není přitom nutné, abyste se navždy vzdali energetických "bomb", jako je pivo nebo čokoláda, jen je nesmíte jíst často. Naučíte se je naopak vychutnávat si bez pocitů viny.

• lidé se v kurzech dále učí jíst tehdy, když sami chtějí a ne, když jsou provokováni různými vnějšími či vnitřními podněty (například linoucí se vůní bramboráku či smutnou náladou)

• program správné terapie obezity bere v úvahu fakt, že ke změně chování člověka je nutné se zaměřit i na jeho emoce a myšlenky, které následně ovlivňují jeho chování

• je důležité naučit se dávat si reálné cíle a odstranit jejich často černobílé myšlení, které se projevuje tím, že každé sebemenší porušení v dodržování nových návyků chápou jako totální selhání

Chci zhubnout o 15 kilo

Možná, že jste již za svůj život zhubli a nabrali desítky kilogramů. Zkuste to tentokrát jinak, pod odborným vedením buď v kurzech snižování nadváhy, nebo, zvláště pokud už se přidaly zdravotní problémy, v obezitologických poradnách. Je totiž dost možné, že k vaší obezitě se přidaly i některé zdravotní problémy.

• patnáct kilo lze zhubnout i za půl roku, ale lepší je rozvrhnout si podobné hubnutí na delší dobu, například devět měsíců

• v poradně by vás měli všestranně poučit o redukční stravě, o pohybovém režimu

• na kontrolu byste měli jít zhruba jedenkrát za čtyři až šest týdnů

• na rozdíl od kurzů snižování nadváhy může lékař v indikovaných případech předepsat podpůrnou farmakologickou léčbu a může provést doplňující vyšetření, která pro vás mohou být rovněž přínosem

• na druhé straně však tato zdravotnická zařízení klientům neodkážou zajistit dostatečnou pohybovou aktivitu, je proto na vás, abyste se přihlásili někam na cvičení či si koupili rotoped a podobně

• v obezitologických poradnách většinou neposkytují ani psychickou podporu, nebo dokonce pomoc psychologa, na to nebývají zařízeni

• pokud máte kilogramy navíc třeba kvůli přejídání ve stresu a nevíte si s ním rady, sežeňte si psychologa, který vám pomůže podobné situace zvládat. Jinak by se hubnutí nemuselo povést

Chci zhubnout o 40 kilo

Tyto rady potřebujete, pokud chcete zhubnout a přitom váš BMI přesahuje 40, případně máte v pase více než 88 centimetrů (ženy) nebo 104 centimetrů muži). Je málo pravděpodobné, že přebytečná kila zvládnete sami, věřit byste neměli ani reklamám, které slibují, že se obezity zbavíte díky nějakým tabletám či čajům.

BMI si můžete vypočítat ZDE

• počítejte s tím, že hubnutí může ve vašem případě trvat dva až tři roky

• neváhejte a svěřte se specialistům

• existuje pět center po diagnostiku a léčbu obezity (v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě)

• poskytují jak péči ambulantní, tak v některých střediscích i hospitalizaci. Léčí pacienty s těžkou obezitou nebo pacienty se zdravotními problémy souvisícími s kilogramy navíc

• v centru vás čeká komplexní vstupní vyšetření, kde se zjistí výskyt obezity a metabolických a kardiovaskulárních rizik v rodině. Lékař by měl odhalit, proč vás trápí obezita. Vyšetří se i rozložení tuku

• základní léčba spočívá v nízkoenergetických dietách s omezením tuku, cvičení a psychoterapii

• pokud je to potřeba, lékař předepíše speciální léky na léčbu obezity, jako je například meridia

• ačkoli obecně se rychlé hubnutí nedoporučuje, někdy je potřeba například kvůli plánované operaci. Pak pacienti podstupují velmi přísné nízkoenergetické diety

• u pacientů s těžkou obezitou se zvažuje po selhání základní komplexní léčby včetně farmakoterapie léčba chirurgická, při níž se využívá bandáže žaludku. Díky zmenšenému žaludku má člověk dříve pocit nasycení