Rychlá svatební hostina

Meloun s parmskou šunkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10-15 minut

* 1/2 medového melounu nebo kantalupu

* 200 g parmské šunky

* 4 lžičky bazalkového pesta

* zelená petrželka či jiná nať na ozdobu

1. Medový meloun nakrájíme na tenké řezy a odkrojíme kůru. Šunku naaranžujeme na mísu nebo talíře a obložíme plátky melounu nebo jednotlivé plátky zabalíme přímo do šunky.

2. Meloun se šunkou pokapeme trochou pesta a posypeme omytými lístky zelené petrželky nebo koriandru či celeru.

TIP

Šunku s melounem nakonec posypte parmazánovými hoblinkami a místo bazalkového pesta zkuste jemně usekanou mátu smíchanou s pár lžícemi olivového oleje a nakonec poprašte čerstvě drceným pepřem a zakapejte balzamikovým octem. Podávejte s tousty nebo banketkami. Místo parmské šunky můžete samozřejmě použít jakoukoliv kvalitní sušenou šunku nebo sušené karé.









Rajčatová polévka s bazalkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + 15 minut vaření

* 3 lžíce olivového oleje

* 3 stroužky česneku, usekaného

* 2 jarní cibulky

* 4 rajčata, oloupaná a nakrájená nadrobno

* špetka muškátového oříšku

* 500 ml rajčatového pyré

* 500 ml vody nebo zeleninového vývaru

* kůra z 1/2 citronu, jemně nastrouhaná

* sůl a mletý pepř

* 1-2 lžíce třtinového cukru

* 1 lžíce citronové šťávy

* menší svazek bazalky

* 150 ml kysané smetany

1. Rajčata lehce nařízneme na vrchní straně do kříže a vložíme na 1-2 minuty do vroucí vody. Zchladíme pod studenou vodou, sloupneme slupku a nakrájíme na drobné kostičky. V hrnci rozehřejeme olej a zpěníme na něm najemno pokrájenou cibulku, usekaný česnek a necháme zesklovatět. Přidáme na kostičky nakrájená rajčata a ještě asi 2-3 minuty opékáme. Zalijeme rajčatovým pyré, přilijeme vývar nebo vodu. Ochutíme muškátovým oříškem, solí, pepřem a uvedeme do varu.

2. Vaříme asi 10 minut, přidáme citronovou kůru z dobře omytého nebo chemicky neošetřeného citronu a část usekaných lístků bazalky. Polévku necháme přejít varem, odstavíme z ohně a rozmixujeme tyčovým mixérem dohladka. Chceme-li mít polévku úplně hladkou a jemnou, přecedíme ji přes jemné síto, ale není to nutné.

3. Nakonec dochutíme citronovou šťávou a cukrem, prohřejeme a podáváme ozdobenou kysanou smetanou ve tvaru srdíček a posypanou zbylými lístky bazalky. Srdíčka vytvoříme na povrchu polévky pomocí lžíce a ve střední části je pomocí malé lžičky dobarvíme rajčatovou polévkou.

Biftek s hořčičnou krustou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut + 12-15 min. pečení

* 4 plátky ze střední části svíčkové asi 4 cm vysoké, po 200-250 g

* 4 lžíce olivového oleje

* čerstvě mletý nebo drcený pepř

* sůl

* 125 g anglické slaniny, na kostičky

* 2 jarní cibulky

* 50 g strouhanky nebo střídka ze 4 silnějších krajíců bílého chleba či pečiva

* 4 vrchovaté lžíce hrubozrnné hořčice

* 2 lžíce usekaných bylinek (tymián, oregano, rozmarýn apod.)

1. Plátky ze svíčkové roztlačíme dlaní a vytvarujeme je zpět do původního tvaru a výšky. Maso opepříme, potřeme částí oleje a necháme v chladu odležet asi hodinu. Předehřejeme troubu na 200 °C

2. V pánvi na lžíci oleje rozškvaříme nadrobno pokrájenou anglickou slaninu, přidáme najemno pokrájenou cibulku a necháme ji zesklovatět. Stáhneme z ohně a vmícháme strouhanku nebo nastrouhanou střídku z chleba, hořčici, usekané bylinky a podle chuti dosolíme, popřípadě opepříme. V pánvi rozpálíme zbylý olej a zprudka na něm opečeme všech stran odleželé bifteky.

3. Opečené maso přendáme na plech vyložený pečicím papírem, osolíme, pokryjeme je připravenou hořčičnou směsí a pečeme v předehřáté troubě asi 10-15 minut, dokud se nevytvoří zlatá kůrčička. Doba pečení záleží na výšce masa a stupni propečenosti, kterého chceme dosáhnout.

4. Maso přendáme na nahřáté talíře, necháme pár minut odpočinout a podáváme s různě upravenými bramborami a čerstvou i tepelně upravenou zeleninou.

Muffiny s kokosem a bílou čokoládou

NA 12 KOUSKŮ

Příprava: 20 minut + 20 min. pečení



* 300 ml bílého jogurtu

* 2 velká vejce

* 90 ml kvalitního oleje

* 100 g přírodního třtinového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 250 g hladké mouky

* 4 lžičky prášku do pečiva

* 100 g bílé čokolády

* 50 g loupaných mandlí

* 3 lžíce jemně strouhaného kokosu

* 200 ml smetany ke šlehání

* 1/2 sáčku ztužovače šlehačky

* jedlé čerstvé květy

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Plech s důlky na muffiny vyložíme papírovými košíčky. V míse prošleháme elektrickým šlehačem jogurt, vejce, olej a oba cukry.

2. Do druhé mísy prosejeme mouku s kypřicím práškem, přidáme posekané mandle, nakrájenou čokoládu a strouhaný kokos. Přilijeme rozšlehanou jogurtovou směs a krátce promícháme. Lžící směs rovnoměrně rozdělíme do formiček a pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut.

3. Po upečení, na špejli se po vpíchnutí do středu těsta nelepí drobky, vyjmeme plech z trouby a necháme chvíli zchladnout. Potom muffiny přendáme i s košíčky na mřížku nebo pracovní desku a necháme vychladnout.

4. Smetanu ušleháme se ztužovačem dotuha a ozdobně nastříkáme těsně před podáváním na muffiny. Dozdobíme květy a podáváme.

TIP

Nemáte-li rádi kokos, přidejte do těsta asi 50 g sušeného pokrájeného ovoce, které předem namočíte v ovocné šťávě ochucené likérem.

Sladká srdíčka s ricottou a malinami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 5-10 min. pečení

Na těsto:

* 100 g hladké mouky

* 45 g cukru moučky

* 90 g másla

* 50 g strouhaných mandlí

* špetka soli

* trochu strouhané citronové kůry

Na ozdobu:

* 1 lžíce malinového džemu

* 100 g riccoty

* 1 lžíce mléka (smetany)

* 4 hrsti malin

* růžové lístky

* 1 lžička vanilkového cukru

1. Na vále zpracujeme prosátou mouku, nakrájené změklé máslo, cukr, špetku soli a nastrouhané nebo mleté mandle v těsto. Z něj vytvarujeme kouli, zabalíme do fólie a necháme v lednici půl hodiny odpočinout.

2. Na pomoučeném válu těsto rozválíme na tenčí placku (asi 3 mm) a tvořítkem vypichujeme srdíčka, která klademe na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních dorůžova, papír se srdíčky stáhneme z plechu a necháme vychladnout.

3. Vychladlá srdíčka z jedné strany lehce potřeme malinovým džemem. Ricottu rozmícháme dohladka podle potřeby se lžící mléka nebo smetany a potřeme jí upečená a vychladlá srdíčka, ozdobně poklademe malinami a poprášíme moučkovým cukrem smíchaným s lžičkou vanilkového cukru.