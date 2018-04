Konec náročnému vyvařování. 12 tipů na rychlá jídla

Líná v tomto případě musíme brát jako heslo nadsazené. Rozhodně není pravda, že pokud potřebujete uvařit rychle, patříte do skupiny peciválů. Ale ruku na srdce, když chcete pro rodinu nebo přátele uvařit večeři ve všední den, víc než hodinu na přípravu jídla věnovat nemůžete.

Základem rychlého vaření je vybavená spíž a kvalitní suroviny. Zaměřte se zejména na kvalitní rýži a těstoviny. Pokud totiž nekoupíte jen ty nejlevnější bezvaječné těstoviny v diskontu, vystačíte si při konečné úpravě s minimem. Jedna z nejslavnějších italských specialit „spaghetti aglio olio“ třeba vyžaduje jen čtyři základní suroviny: špagety, česnek, olivový olej a chilli papričky. Vyplatí se mít doma také dva druhy rýže – kulatozrnnou, ze které uděláte jednoduché rizoto s hráškem i rýžový nákyp, a dlouhozrnnou basmati, na pilaf a jako přílohu k omáčkám či k receptům a la čína.

A stejně jako bude vybavená vaše suchá spíž, kde by kromě těstovin měly vždy být luštěniny, sterilovaná kukuřice, fazole, hrách a loupaná rajčata, tak by měla být vybavená i lednička a mrazák. Zvlášť v zimě se totiž nemůžete příliš spoléhat na čerstvou zeleninu, kterou musí nahradit ta hluboko zmražená. Ke stálicím v mrazáku by měly patřit fazolky a listový špenát.

KUŘECÍ PRSA S FAZOLKAMI

Příprava: 20 minut + 20 minut pečení

Pro 4 osoby

* 4 kuřecí prsa * 2 citrony * sůl a hrubě mletý pepř * 2 snítky rozmarýnu * 4 lístky šalvěje * 4 lžíce olivového oleje * 500 g fazolových lusků * 4 rajčata * 1 menší cibule * 2 stroužky česneku * 1 lžíce vinného octa

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Maso osolíme a opepříme, v pánvi na 2 lžících oleje ze všech stran zprudka opečeme.

2. Maso přendáme do pekáčku vyloženého pečicím papírem. Ve výpeku v pánvi krátce osmahneme citrony a stáhneme z ohně. Kuřecí prsa posypeme troškou rozmarýnu, šalvějí a plátky citronu, přelijeme výpekem, obložíme zbylým rozmarýnem a dopečeme v předehřáté troubě.

3. Fazolky uvaříme v páře „na skus“, aby zůstaly křupavé. V pánvi rozehřejeme zbylý olej, vsypeme cibulku a necháme ji zesklovatět. Přidáme na klínky nakrájená rajčata, fazolky, utřený česnek, osolíme a opepříme a ještě chvíli společně prohřejeme. Stáhneme z ohně, dochutíme vinným octem a podáváme s masem.

Tip

Fazolky můžete také rovnou opékat na oleji a dusit ve vlastní šťávě. Rajčata pak ale přidejte, až když jsou fazolky téměř měkké.

TRHANEC S JABLKOVÝM KOMPOTEM

Příprava: 10 minut + 12-15 minut pečení

Pro 4 osoby

* 4 velká vejce * 350 g polohrubé mouky * 500-600 ml mléka * špetka soli * 50 g rozinek * 1 lžíce rumu * 20 g cukru krupice * 80-100 g másla * 2 lžíce cukru moučky * 1/2 lžičky skořice * jablkový kompot a mandlové lupínky k podávání

1. Rozinky propláchneme, spaříme horkou vodou, necháme okapat a zalijeme rumem.

2. Oddělíme žloutky od bílků. Žloutky prošleháme se špetkou soli a mlékem. Postupně přisypeme prosátou mouku a vymícháme hladké těstíčko. Nakonec přidáme namočené rozinky v rumu. Bílky vyšleháme s krupicovým cukrem na tuhý sníh a zlehka ho vmícháme do těstíčka.

3. V pánvi rozehřejeme kousek másla a postupně upečeme po obou stranách čtyři vyšší placky, podobně jako palačinky. Pomocí dvou vidliček je roztrháme na talíři na menší kousky a podáváme přelité jablečným kompotem, poprášené moučkovým cukrem se skořicí a posypané mandlovými lupínky.

Tip

Na domácí kompot poduste doměkka na kostičky nakrájená oloupaná jablka podlitá trochou vody a dochuťte cukrem a citronovou šťávou, hřebíčkem, skořicí nebo badyánem.

PEČENÉ BRAMBORY SE SLANINOU A SÝREM

Příprava: 10 minut + 40-45 minut pečení

Pro 4 osoby

* 1 kg brambor * 1 lžíce oleje na vymazání plechu * 150 g slaniny * 150 g plátkového sýra, např. moravský bochník, gouda apod. * 200 ml kysané smetany * hrst usekané pažitky * sůl

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Brambory ve slupce dobře omyjeme, vydrhneme kartáčkem a podélně rozkrojíme na poloviny. Plech potřeme olejem a rozložíme na něj brambory řeznou plochou nahoru. Pečeme v předehřáté troubě asi 40-45 minut, podle velikosti brambor.

2. Chvíli před dopečením na každou bramboru položíme plátek slaniny a pečeme, dokud se slanina nerozpeče dokřupava. Nakonec přes slaninu položíme kousek sýra a dopečeme, dokud se sýr neroztaví.

3. Zakysanou smetanu rozmícháme, dochutíme solí a vmícháme do ní usekanou pažitku. Pečené brambory podáváme jako hlavní chod se zakysanou smetanou nebo jako přílohu.

Tip

Brambory můžete před pečením posypat kmínem nebo obložit lístky bylinek, například šalvěje. Do zakysané smetany můžete přidat brynzu nebo lučinu, popřípadě ji dochutit prolisovaným česnekem.

BRAMBOROVO-CELEROVÁ POLÉVKA

Příprava: 15 minut + 20 minut vaření

Pro 4 osoby

* 500 g brambor * 450 g řapíkatého celeru * 2 lžíce másla * 1 cibule * 2 stroužky česneku * 1 l zeleninového nebo drůbežího vývaru * sůl a mletý bílý pepř * 1/2 lžičky drceného kmínu * hrst zelené petrželky * 200 ml smetany * 4 plátky slaniny * špetka muškátového oříšku

1. Brambory oloupeme, omyjeme a nakrájíme na kostky. Z celeru oloupeme tuhá vlákna a nakrájíme ho na kousky. V kastrole zpěníme na másle pokrájenou cibulku a česnek.

2. Vsypeme zeleninu, posypeme kmínem, krátce osmahneme a zalijeme vývarem. Osolíme, opepříme a vaříme do změknutí.

3. Stáhneme z ohně, přidáme petrželku a vše rozmixujeme dohladka a přecedíme přes jemné síto. Přidáme smetanu, prohřejeme a dochutíme solí a pepřem. Podáváme s plátkem slaniny a poprášené muškátovým oříškem.

Tip

Slaninu, nejlépe pancetu, rozpečte nasucho v nepřilnavé pánvi nebo ji rozpečte pod grilem.

ŠPENÁTOVO-BRAMBOROVÁ TORTILLA

Příprava: 15 minut + 6-8 minut zapékání

Pro 4 osoby

* 4 velké pšeničné tortilly * 100 g anglické slaniny * 2 lžíce olivového oleje * 4 stroužky česneku * 1 cibule * 400 g listů špenátu, nejlépe čerstvého * sůl a mletý pepř * 600 g brambor uvařených ve slupce * 4 lžíce smetany

1. V pánvi rozehřejeme olej, opečeme na něm plátky slaniny a vyjmeme z pánve. Přidáme na tenké plátky nakrájený česnek, jemně pokrájenou cibulku a na mírnějším ohni chvíli opékáme.

2. Když jsou česnek i cibule vláčné, vlijeme smetanu a chvíli povaříme do mírného zhoustnutí. Přidáme opláchnuté a okapané listy špenátu, osolíme, opepříme a krátce prohřejeme, jen aby špenát trochu zavadl, a stáhneme z ohně. Brambory nakrájíme na plátky a promícháme se špenátem.

3. Placky rozložíme na pečicí plech. Na tortillové placky rozdělíme opečené plátky slaniny, překryjeme směsí brambor a špenátu, zapečeme pod rozpáleným grilem a podáváme.

PEČENÉ RYBÍ FILETY S BRAMBORAMI A ZELENINOU

Příprava: 15 minut + asi 60 minut pečení

Pro 4-6 osob

* 800 g oloupaných brambor * 200 g žampionů * 1 hlavička česneku * 3 lžíce olivového oleje * mletý kmín * 600 g filetů bělomasé ryby (i mražené) * šťáva z 1/2 citronu * sůl a mletý pepř * 2 lžíce čerstvých usekaných bylinek * 1 menší červená paprika * 1 jarní cibulka * 1 malá mladá cuketa * 1 smetana na šlehání * 3 vejce * pažitka a čerstvý kopr k podávání

1. Předehřejeme si troubu na 220-250 stupňů. Brambory nakrájíme na silnější plátky, asi 1 cm silné a poklademe jimi plech potřený trochou oleje. Mezi brambory rozložíme stroužky česneku, přidáme plátky žampionů, lehce poprášíme mletým kmínem, pokapeme lžící oleje. Pečeme asi 20-25 minut.

2. Mezitím si očistíme a nakrájíme na drobné kostičky papriku, cuketu a cibulku. Smetanu promícháme s vejci, solí a pepřem. Bylinky omyjeme a usekáme. Rybí filety omyjeme, osušíme a podle potřeby nakrájíme na porce nebo je překrojíme na menší kusy. Mražené filety necháme povolit. Ryby osolíme a opepříme a zakapeme citronovou šťávou.

3. Brambory na plechu obrátíme, přidáme ochucené porce ryby, posypeme bylinkami, zeleninou, zakapeme zbylým olejem a pečeme, dokud ryba není hotová. Nakonec vše lehce osolíme a přelijeme smetanovou směsí a necháme zapéct. Podáváme posypané usekanou pažitkou a čerstvým koprem.

TVAROHOVÉ NOKY S TŘEŠŇOVOU OMÁČKOU

Příprava: 25 minut + 3-4 minuty vaření

Pro 4 osoby

* 250 g měkkého tvarohu, nejlépe balený * 2 vejce, žloutky a bílky zvlášť * 2 lžíce másla * špetka soli * 100 g polohrubé mouky * 4 lžíce strouhanky * 1 lžíce cukru moučka

Na omáčku

* 400 g třešní nebo višní (mražené) * cukr krupice na dochucení * citronová šťáva na dochucení * 1 lžička maizeny

1. Dáme si vařit vodu do většího hrnce. Tvaroh utřeme se žloutky a jednou lžící změklého másla. Bílky vyšleháme se špetkou soli na tuhý sníh. Do tvarohové směsi vmícháme mouku a lehce zapracujeme sníh. Pomocí dvou lžic tvarujeme noky a vkládáme je do vroucí osolené vody, vodu uvedeme opět do varu a od doby, kdy noky vyplavou na povrch, vaříme asi 3-4 minuty.

2. Strouhanku nasucho opražíme v pánvi, smícháme s druhou lžící másla a lžící moučkového cukru. Uvařené noky vyjmeme děrovanou naběračkou, obalíme v opražené strouhance a podáváme s ovocnou omáčkou.

3. Mražené ovoce vložíme do kastrůlku se silným dnem, přivedeme k varu, podle potřeby můžeme podlít trochou vody a vaříme na mírném ohni asi 8 minut. Nakonec vmícháme maizenu rozmíchanou v troše vody, vaříme 2 minuty do zhoustnutí a doladíme cukrem a citronovou šťávou podle chuti

VEČEŘE SE DÁ ZVLÁDNOUT I ZA 10 MINUT

I za takovou chvilku můžete z vybraných surovin vykouzlit teplou večeři, aniž by vaši strávníci poznali, že byla hotová za tak malý okamžik. Podmínkou je však alespoň „slušně“ vybavená spíž s trvanlivými a mraženými potravinami.

Kuskus se zeleninou a kari

Na lžíci olivového oleje zpěníme nakrájenou cibulku, vsypeme kuskus, lehce jej osmahneme a posypeme lžičkou kari. Zalijeme vodou tak, aby sahala asi 2 cm nad kuskus, a rozdrobíme do ní kostku kuřecího vývaru. Když se vývar začne vařit, vypneme zdroje tepla a pod pokličkou necháme dojít. Do hotového kuskusu vsypeme sterilovanou kukuřici a podáváme.

Expresní špagety s pestem

Špagety (nejlépe expres) uvaříme na skus. Pokapeme olivovým olejem. Promícháme s dostatečným množstvím bazalkového nebo rajčatového pesta - na jednu porci cca jedna polévková lžíce - a zasypeme piniovými či pistáciovými oříšky. Podáváme ozdobené čerstvými cherry rajčátky a posypané strouhaným parmazánem.

Kovbojské fazole se slaninou

Nakrájenou cibulku osmažíme ve vyšší pánvičce, přidáme na větší kousky nakrájenou slaninu. Do pánvičky nalijeme plechovku fazolí v rajčatovém nálevu a necháme společně prohřát. Podáváme s chlebem nebo tortillovými chipsy.

Špenátová polévka se smetanou

Do vařící vody vsypeme jedno balení mraženého špenátu a kostku masového vývaru. Když začne polévka opět vřít, odstavíme ji z ohně, přidáme prolisovaný česnek, osolíme a opepříme. Polévku rozmixujeme tyčovým mixérem dohladka a na talíři pak jednotlivé porce polévky zdobíme 33% smetanou.

Smažené rýžové nudle

Rýžové nudle necháme nabobtnat v misce s vařící vodou. Mezitím si ve woku osmažíme cibuli, pórek, čínské zelí a mrkev - vše nakrájené na tyčinky. Na zeleninu rozklepneme dvě vajíčka a promícháme, přidáme slité nudle a ochutíme sójovou omáčkou.